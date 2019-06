Nauczyciele dostaną podwyżki od września We wrześniu tego roku nauczyciele dostaną podwyżkę; średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6 proc. – zdecydował w czwartek Sejm nowelizując ustawę Karta nauczyciela. Nowela wprowadza też dodatek dla nauczycieli stażystów, określa minimalną wysokości dodatku za wychowawstwo i skraca ścieżkę awansu. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 420 posłów, 11 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

