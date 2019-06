NIE ŻYJE REŻYSER RYSZARD BUGAJSKI, twórca “Przesłuchania” Reżyser Ryszard Bugajski zmarł w wieku 76 lat. Był autorem m.in „Przesłuchania”, „Układ Zamknięty”, „Zaćma”, „Przyznaję się do winy”, „Sól i pieprz” czy „Gracze”. Ryszard Bugajski (ur. 27 kwietnia 1943 w Warszawie, zm. 7 czerwca 2019) – polski reżyser filmowy i telewizyjny oraz pisarz i scenarzysta. Był synem Edwarda Bugajskiego, działacza przedwojennej PPS. Laureat wielu nagród na festiwalach filmowych, m.in. Złotego Grona w Łagowie, nagrody publiczności i nagrody specjalnej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagrody Srebrny Hugo na Festiwalu Filmowym w Chicago. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w PWSFTviT w Łodzi, którą ukończył w 1973 roku. W czerwcu 2008 za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 29 października 2008 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013 roku otrzymał na festiwalu Solanin Film Festiwal nagrodę Mocnego Solanina „za bezkompromisowe kino, za odwagę, konsekwencję i determinację przy tworzeniu autorskiego kina…”. Był mężem aktorki Marii Mamony. Filmy: Kobieta i kobieta (1979)

(1979) Zajęcia dydaktyczne – film TV (1980)

– film TV (1980) Przesłuchanie (1982)

(1982) Alfred Hichcock presents – serial TV USA (1985)

– serial TV USA (1985) The Twilight Zone – serial TV USA (1987)

– serial TV USA (1987) The Hitchhiker – serial TV USA (1988)

– serial TV USA (1988) E.N.G – serial TV Kanada (1989)

– serial TV Kanada (1989) T&T – serial TV USA (1989)

– serial TV USA (1989) Saying Goodbye film TV Kanada (1990)

film TV Kanada (1990) 2. Saying Goodbye (A Promise Broken) – film TV Kanada (1990)

– film TV Kanada (1990) Clearcut (Wyraźny motyw ) – Kanada (1991)

Gracze (1995)

(1995) W kogo ja się wrodziłem? – film TV (2001)

– film TV (2001) Co się stało z naszą solidarnością? (2005)

(2005) Generał Nil (2009)

(2009) Układ zamknięty (2013)

(2013) Zaćma (2016) Film Przesłuchanie, jako półkownik był wyświetlany w PRL w „drugim obiegu”, do oficjalnej dystrybucji wszedł na ekrany w 1990 roku. This slideshow requires JavaScript. Spektakle Teatru Telewizji: Po tamtej stronie świec (1978)

(1978) Trismus (1979)

(1979) Blisko serca (1980)

(1980) Kiedy się ze mną podzielisz? (1980)

(1980) Don Carlos (1981)

(1981) Za i przeciw (1996)

(1996) Zagubieni w Yonkers (1999)

(1999) Opera Mydlana (2000)

(2000) Okruchy czułości (2000)

(2000) Miś Kolabo (2001)

(2001) Niuz (2002)

(2002) Akwizytorom dziękujemy (2003)

(2003) Profesjonalista (2004)

(2004) Śmierć rotmistrza Pileckiego (2006) Powieści: Przesłuchanie (1982)

(1982) Przyznaję się do winy (1985)

(1985) Sól i pierz (2000) Ekranizacje: Bilet do Frankfurtu, odc. 18. serialu 07 zgłoś się z 1984 na podstawie opowiadania Bugajskiego "Świat nie jest biało-czarny".

