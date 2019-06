Niemiecki cyrk zastąpił żywe zwierzęta hologramami Nie cierpi już żadne zwierzę, a widzowie są zachwyceni! Wykorzystanie zwierząt w cyrkowych pokazach od wielu lat budzi szerokie dyskusje i jest powodem protestów ekologów. Niemiecki Circus Roncalli znalazł sposób na to, jak wprowadzić zwierzęta na arenę i jednocześnie nie wozić ich w klatkach po całym kontynencie oraz nie poddawać procesowi tresury. W cyrku zamontowane zostały specjalne projektory z nowoczesnymi obiektywami, które pozwalają na wyświetlanie na na scenie hologramów zwierząt. Całość prezentuje się niezwykle spektakularnie, a widzowie doceniają, że cyrk Roncalli znalazł sposób na to, jak zrezygnować z wykorzystywania żywych zwierząt i dodatkowo zyskać na atrakcyjności pokazów. WIĘCEJ – ZOBACZ TO NA FILMIE Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

