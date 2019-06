Niepokonany polski bokser zakończył karierę Choć był uznawany za jedną z największych nadziei polskiego boksu, prawdopodobnie szybko nie postawi nogi na ringu. Niepokonany w wadze junior ciężkiej Adam Balski (13-0) postanowił zakończyć karierę i podjąć normalną pracę. Swój ostatni pojedynek Balski stoczył w grudniu 2018 roku. Wówczas po twardej walce pokonał na punkty Ukraińca Sergieja Radczenkę. Kolejną walkę z Fabio Turchim o pas mistrza Unii Europejskiej miał stoczyć latem. Jednak konflikt z promotorem Mariuszem Grabowskim sprawił, że z planów nic nie wyszło. Nie odechciało mi się boksu. Tylko chcę trenować jak zawodowy pięściarz – żalił się w rozmowie z serwisem pogongu.pl. Zawodnik przez pewien czas trenował w Warszawie, był również sparingpartnerem Krzysztofa Głowackiego przed walką z Mairisem Briedisem. Wszystko wskazuje na to, że nie wróci szybko na ring. Właśnie podjął decyzję o zawieszeniu rękawic na kołku. Jak poinformował w mediach społecznościowych, zamierza pracować za granicą. “Przemyślałem wszystko i jak na razie kończę karierę. Jadę za granicę do pracy, a co dalej mnie czeka? Nie wiem… Dziękuję wszystkim partnerom Balski Team. Pozdro” – napisał. Niewykluczone, że Balski wyleci do USA. Swego czasu miał plany, by pracować i trenować na Florydzie. Balski związał się kontraktem z prowadzaną przez Grabowskiego grupą Tymex Boxing Promotions w 2015 roku. Współpracował również z powołaną przez Mateusza Borka MB Promotions. W lutym 28-letni pięściarz zakomunikował, że nie jest z nikim związany umową. – Nie dostałem propozycji, tylko jedynie zapytanie, czy chcę walczyć. Po drugie, nie jestem zawodnikiem Tymexu. Po trzecie, jak mam być zainteresowany, jak nikt mi nie powiedział: gdzie, kiedy i za ile? – powiedział serwisowi bokser.org przed planowaną walką z Turchim. – Ten kontrakt jest ważny i nikt poza sądem go nie rozwiąże, ani żaden adwokat Adama, ani żaden “podpowiadacz”, ani samozwańczy menadżer. Kontrakt, który przecież Adam sam podpisał, obowiązuje go jeszcze przez cztery lata – odpowiadał Grabowski w rozmowie z tym samym serwisem. W swojej karierze niepokonany Balski wygrywał trzynastokrotnie. Najcenniejsze skalpy to zwycięstwa nad Polakiem Łukaszem Janikiem, Amerykaninem Demetriusem Banksem, Rosjaninem Denisem Graczewem i wspomnianym Radczenką. Pięściarz z Kalisza jest znany z efektownego stylu walki, w swoich pojedynkach często wdawał się w wymiany i zapominał o obronie, co nie zawsze kończyło się dla niego szczęśliwie. W konfrontacji z Banksem rywal złamał mu szczękę, natomiast w starciu z Radczenką był bliski przegranej przez nokaut, ale ostatecznie dotrwał do końca ośmiorundowej batalii i zwyciężył na punkty. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.