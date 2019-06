Nieruchomości: sztuka negocjacji Z cyklu: Domowe ciekawostki Jest wiele aspektów negocjacyjnych – w obecnym rynku, który jest rynkiem sprzedającego, bardzo często musimy borykać się z wielokrotnością ofert. Oczywiście, dla obu stron, często jest to sytuacja dosyć stresująca. Dlatego też Wasz agent powinien ją w jak najlepszym stopniu rozładować, przejąć inicjatywę i prowadzić negocjacje aż do ostatecznego zawarcia umowy. Dużo negocjacji przeprowadzanych jest obecnie “online”, lecz jeszcze dość często, w przypadku wielokrotności ofert, dobrze jest przeprowadzać je osobiście, oraz spotykać się w biurze agencji sprzedającego lub czasem w przedmiotowej nieruchomości. Zapewniam, że osobista obecność zawsze przynosi dobre rezultaty. Podczas negocjacji oferta prezentowana jest sprzedającym przy stole negocjacyjnym i przedstawiana ze wszystkimi szczegółami. Sprzedający nie udzielają odpowiedzi od razu, tylko przeważnie proszą agenta kupujących o opuszczenie pomieszczenia w celu przeanalizowania oferty. W zależności od sytuacji czasem trzeba dłużej poczekać na odpowiedź; dzieje się tak wtedy, gdy mamy kilku oferentów. Dobrze jest się dowiedzieć jak najwięcej o stronie kupującej: a więc czy kupujący są zaakceptowani na pożyczkę hipoteczną, czy odpowiada im data zamknięcia, dobrze jest poprosić o większy depozyt, oraz dowiedzieć się, czy kupujący są otwarci na dalsze negocjacje. Tu często otrzymujemy różne odpowiedzi: czasem że jest to oferta wstępna, kiedy indziej, że ostateczna. W większości wypadków jednak, kupujący przychodząc na negocjacje są otwarci na poprawienie swojej pierwotnej oferty. Jeśli oferta jest warunkowa bardzo ważne jest zapoznanie się z warunkami tego listingu, o ile taki dom został już wystawiony do sprzedaży. A więc jak długo jest już na rynku, czy cena została dobrze przemyślana? Jeśli nie, czasem nie warto kontynuować negocjacji; a więc dobrze jest szczegółowo wszystko omówić! Każdy warunek w ofercie jest bardzo istotny. Z uwagi na obecność agenta strony kupującej często możemy dowiedzieć się dużo więcej o osobach składających ofertę, możemy bardziej wyczuć kupujących oraz ich warunki finansowe; jak długo poszukują wymarzonej nieruchomości? Czy mają dzieci? W jakim stopniu odpowiada im ta nieruchomość, czy mają ochotę na dokonanie zmian, jak bardzo zależy im na danej nieruchomości? Jest to bardzo istotne, bo może doprowadzić do ostatecznego zamknięcia transakcji, lub wycofania się z niej. W odpowiedni sposób dobrze jest wyczuć stronę przeciwną, zadając w trakcie rozmowy odpowiednie pytania. Często takie informacje doprowadzają do lepszego zrozumienia obu stron oraz podjęcia ostatecznej decyzji. Niestety wielu agentów mówi za dużo. Zachowują się, jakby byli na prywatnej bibce, a nie na negocjacjach cenowych. Oczywiście, wszelka dyskusja jest bardzo dobra, ale zazwyczaj bardziej konkretna, doprowadzająca do uzyskania informacji, a nie plotkowania na byle temat. Zawsze ostatecznie można poprosić drugiego agenta do opuszczenia lokalu w celu omówienia oferty ze swoimi klientami. Jeśli reprezentuję kupujących, zwykle staram się nie udzielać zbyt dużo inormacji – trzeba być konkretnym, nie wpadać w pogaduszki. Nie warto np. informować sprzedających, że kupujący bardzo zainteresowani są danym obiektem, wystarczy delikatnie poinformować o zainteresowaniu; przecież inaczej nie byłoby oferty. Dobrze jest przekazać informację, że negocjacjae powinny być przeprowadzone w odpowiedni sposób; jeśli nie, zawsze można poszukać innej nieruchomości. Można również zasugerować, że kupujący właściwie nie do końca są zdecydowani, albowiem jest jeszcze inna nieruchomość, która wywarła na nich wrażenie. Zawsze w takich sytuacjach warto zachować zimną krew: często przecież takie zachowanie doprowadza do straty lub zysku tysięcy dolarów będacych przedmiotem negocjacji. Po opuszczeniu lokalu przez agenta kupujących dobrze jest podsumować najważniejsze punkty oferty z naszymi sprzedającymi. Warto jest podkreślić najważniejsze punkty, a te mniej ważne również omówić. Wszystko na tym etapie powinno być omówione oraz wyjaśnione. Jeśli są niejasności, należy je omówić szczegółowo. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, prosimy więc u nas sprawdzić jakie oszczędnosci można uzyskać przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.