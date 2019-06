Kto zaśpiewa hymn na 6. meczu Raptors? Na meczu numer 6 finałów NBA dzisiaj wieczorem w Oakland hymn zaśpiewa słynna wokalistka z kanadyjska Sarah McLachlan. Piosenkarka z Vancouver, która jest także wielką fanką koszykówki – wykona hymn kanadyjski na Oracle Arena, gdzie Toronto Raptors liczą na zwycięstwo nad kalifornijską drużyną Golden State Warriors. „To wielka sprawa” – powiedziała McLachlan z międzynarodowego lotniska w Vancouver, przed odlotem do Kalifornii. „My, Kanadyjczycy, nie mamy wielu okazji do świętowania bycia Kanadyjczykami … i wspaniale, że w ten sposób będę reprezentować mój kraj”. McLachlan powiedziała, że NBA zwrócił się do niej z prośbą o zaśpiewanie hymnu jeszcze przed rozpoczęciem serii, ale jedyną datą, kórą mogła zaoferować w swoim napiętym kalendarzu, był 13 czerwca. McLachlan planuje założyć koszulkę Raptors dopiero po odśpiewaniu hymnu. Wykonywanie hymnu przed historycznym meczem budzi w niej dreszczyk emocji, ale artystka jest równie podekscytowana perspektywą oglądania gry na żywo. Patrick Monahan z zespołu rockowego San Francisco Train zaśpiewa hymn amerykański. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

