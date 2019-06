Nowa oferta Tima Hortonsa Tim Hortons wprowadził bezmięsne paszteciki do swojego menu śniadaniowego, bazując na otatnich sukcesach produktów Beyond Meat w Kanadzie. Beyond Breakfast jest już dostępny w prawie 4000 kanadyjskich loklizacjach tej sieci. Opcja wegetariańska może być zamówiona w trzech różnych kombinacjach. Tim Hortons nie jest pierwszą siecią fast-food oferującą produkty Beyond Meat. Firma ta produkuje produkty będące alternatywą w stosunku do produktów mięsnych. Trafiła ona na pierwsze strony gazet w ubiegłym roku po podpisaniu umowy na serwowanie wegetariańskich hamburgerów w restauracjach sieci A&W. Hamburgery takie są również dostępne w kanadyjskich sklepach spożywczych. Firma z siedzibą w Kalifornii miała udany rok. Beyond Meat zadebiutował na giełdzie w maju i szybko odnotował gwałtowny wzrost cen akcji – o 160 procent. Firma podała, że ​​spodziewa się, że do końca 2019 r. jej roczne przychody osiągną poziom 210 mln USD, ponad dwukrotnie więcej niż w 2018 r. Produkty bezmięsne są reklamowane jako zdrowa i przyjazna wobec środowiska alternatywa dla wołowiny. Z punktu widzenia zdrowia, 4-uncjowy pasztecik Beyond Meat jest podobny pod względem liczby kalorii i zawartości białka do burgera wołowego. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

