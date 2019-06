Nowe informacje o zdrowiu Stana Borysa i koncert gwiazd dla artysty 77-letni Stan Borys, współzałożyciel kultowego zespołu Blackout i muzyk Bizonów, w lutym trafił do szpitala w ciężkim stanie. Artysta miał udar i był częściowo sparaliżowany. Jego stan zdrowie uległ znaczącej poprawie. – To naprawdę przełom, bo Stan już nie potrzebuje wózka inwalidzkiego. Jest w stanie przejść bez pomocy około pięćdziesięciu metrów. Ma zaburzenia pola widzenia, musi więc bardzo uważać, żeby się nie przewrócić – powiedziała w rozmowie z “Twoim Imperium” jego partnerka i menadżerka Anna Maleady. WIĘCEJ O Stanie Borysie i jego problemach ze zdrowiem 17 czerwca w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego jego przyjaciele artyści organizują koncert, z którego dochód przeznaczony zostanie na rehahabilitację Stana Borysa. Wystąpią: Kayah, Skaldowie, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Izabela Trojanowska, Krzysztof Cugowski, Jerzy Grunwald, Olga Bończyk i inni. Koncert poprowadzą Maria Szabłowska, Anna Popek i Paweł Sztompke. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

