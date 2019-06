Nowe prawo karne przyjęte z naruszeniem prawa Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do prezydenta Andrzeja Dudy o odmowę podpisania nowelizacji Kodeksu karnego. Zdaniem RPO ustawa została przyjęta z naruszeniem artykułu Konstytucji RP, jest sprzeczna z prawem międzynarodowym oraz zawiera rozwiązania naruszające prawa obywatelskie. W czwartek 13 czerwca 2019 na krótko przed 23:00 Sejm, po burzliwej dyskusji, głosami posłów PiS przyjął nowelizację kodeksu karnego przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z przewidywaniami, PiS, który ma większość sejmową, przegłosował niemal wszystkie – poza jedną – zgłoszone przez Senat poprawki. Marszałek Sejmu prześle teraz poprawioną ustawę do podpisu prezydenta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

