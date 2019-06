Nowości imigracyjne – ochrona pracowników zagranicznych i łączenie rodzin Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Kolejne uczestnictwo ministra imigracji Kanady Ahmeda Hussena w konferencji imigracyjnej w piątek 31 maja 2019 roku w Winnipegu i kolejne ogłoszenia bardzo ważnych zmian w prawie imigracyjnym!!! Tym razem rząd Kanady wziął się za ochronę pracowników zagranicznych (i innych nowoprzybyłych do Kanady), doświadczających przemocy (np. w rodzinie czy w miejscu pracy) oraz za łączenie rodzin. 1. Ochrona przed niewłaściwym traktowaniem w miejscu pracy Każdy pracownik w Kanadzie ma prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, w którym ich prawa są przestrzegane. Niektórzy pracownicy migrujący z pozwoleniami na pracę u konkretnego pracodawcy, niestety są wykorzystywani (np. pracują nie na tej pozycji, na którą mają kontrakt, muszą pracować o wiele więcej godzin, nie płaci się im stawki zgodnej z ich kontraktem oraz nadgodzin itp). Najczęściej tacy pracownicy siedzą cicho obawiając się kary w miejscu pracy, a także utraty pracy. Począwszy od 4 czerwca 2019 r. zagraniczni pracownicy w takiej właśnie sytuacji, którzy mają pozwolenie na pracę u konkretnego pracodawcy i znajdują się w takiej wyżej opisanej niewłaściwej (nieprawnej) sytuacji zawodowej w Kanadzie, będą mogli ubiegać się o tzw. otwarte pozwolenie na pracę, co umożliwi tymże pracownikom natychmiastowe opuszczenie takiego miejsca pracy, utrzymanie ważnego statusu w Kanadzie oraz znalezienie innej pracy. 2. Ochrona przed przemocą w rodzinie Nikt nie powinien być zmuszony do pozostania w sytuacji, gdzie doświadcza przemocy w rodzinie. Jednakże bardzo wiele osób, które są w Kanadzie, nie mają pobytu stałego i żyją z agresywnym małżonkiem czy partnerem, obawiają się bardziej narażać swój status imigracyjny niż opuścić agresywnego małżonka lub partnera. Począwszy od 26 lipca 2019 r. nowoprzybyli doświadczający przemocy w rodzinie będą mogli ubiegać się o zwolnione z opłat zezwolenie na pobyt czasowy, które zapewni im legalny status imigracyjny w Kanadzie oraz pozwolenie na pracę i bezpłatną opiekę zdrowotną. Ponadto przyspieszony zostanie proces imigracyjny dla osób w nagłych sytuacjach przemocy w rodzinie, które ubiegają się o pobyt stały na zasadach humanitarnych. 3. Umożliwienie osobom sponsorowania do Kanady tych członków rodziny, których początkowo nie deklarowali w swoim własnym podaniu imigracyjnym. Gdy osoba składa wniosek o imigrację do Kanady, musi zadeklarować wszystkich członków rodziny w swoim podaniu imigracyjnym i każdy członek rodziny musi przejść badania medyczne oraz dorośli członkowie rodziny muszą również przejść sprawdzenie pod względem czystości tzw. kartoteki kryminalnej – niezależnie czy będą przyjeżdżać do Kanady czy nie. Jeżeli nie są zadeklarowani – wykluczani są na zawsze z kategorii rodzinnej (nie można ich nigdy już sponsorować). Począwszy od 9 września 2019 r. wprowadzony zostanie 2-letni pilotażowy projekt, w którym osoby, które przybyły do Kanady jako uchodźcy, oraz osoby, które same były uprzednio sponsorowane jako małżonek, partner lub dziecko na utrzymaniu, będą mogły teraz sponsorować niezgłoszonych uprzednio członków najbliższej rodziny. Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

