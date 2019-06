O. Tadeusz Rydzyk o rewolucji kulturowej: diabeł tak działa – Ta rewolucja kulturowa idzie przez szkoły, uniwersytety, parlamenty. Zatrute umysły, zatrute serca. Diabeł tak działa. Ta rewolucja kulturowa, to jest diabelskie – przekonywał o. Tadeusz Rydzyk. Tak odniósł się do pytania o ataki na Kościół i profanację Matki Boskiej Częstochowskiej. – To jest nienawiść. Szatan nienawidzi Matki Najświętszej i tych, którzy ją kochają. To jest uderzenie w naszą tożsamość narodową – stwierdził o. Tadeusz Rydzyk pytany w programie Jana Pospieszalskiego “Warto rozmawiać” o profanację wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja 1 Comment Search

