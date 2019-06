Od 0:6 do zwcięstwa Igi Świątek nad mistrzynią olimpijską w Paryżu

W piątek świętowała 18. urodziny, a dzień później zrobiła sobie fantastyczny prezent. Iga Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open miała słaby początek, ale potem znakomicie się odrodziła. Ostatecznie w sobotę pokonała mistrzynię olimpijską Monikę Puig z Portoryko 0:6, 6:3, 6:3. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z broniącą tytułu Rumunką Simoną Halep.

Świątek, która debiutuje bez eliminacji w głównej drabince Rolanda Garrosa, jak burza przeszła przez dwie pierwsze rundy tegorocznej imprezy w Paryżu. Francuzkę Selenę Janicijevic i Qiang Wang z Chin pokonywała w takim samym stosunku 6:3, 6:0. Na korcie łącznie spędziła niespełna dwie godziny. Mistrzyni nie zamierzała się poddać Wydawało się, że w sobotę jest szansa na kolejny niezbyt wymagający mecz.

Monica Puig, a więc mistrzyni olimpijska w grze pojedynczej w singlu z Rio 2016, jest znacznie wyżej notowana od Polki (59. WTA), ale po tym, co pokazywała Świątek od początku turnieju, można było być optymistą. Początek był jednak zaskakujący. Inauguracyjna odsłona nie układała się po myśli tenisistki z podwarszawskiego Raszyna.

Świątek zaczęła bardzo ospale, miała duże problemy z serwisem. Rywalka świetnie to wykorzystywała. Szybko zanotowała przełamanie, potem jeszcze drugie i trzecie. Przy stanie 0:5 polska zawodniczka poprosiła o pomoc fizjoterapeuty. Miała problem z plecami. Dostała tabletkę przeciwbólową i wróciła do gry. Potem szybko przegrała gema, zaś całego seta w zaledwie 26 minut.

Druga partia wyglądała o niebo lepiej. Nasza zawodniczka w czwartym gemie miała dwie piłki na przełamanie, ale tenisistka z Portoryko znakomicie serwowała. Od początku starcia w tym elemencie wyglądała bardzo pewnie. To, co nie udało się wtedy, powiodło się w szóstym gemie (4:2). Przy stanie 5:3 Świątek serwowała, aby wygrać seta. As serwisowy dał jej piłkę setową, a kolejny wygrany punkt – seta. Polką wróciła do gry. Decydowała zatem trzecia partia.

A tę zawodniczka z Ameryki Południowej rozpoczęła świetnie. Potem jednak to Polka była zdecydowanie lepsza. Wróciła pewność siebie. Puig natomiast była mocno niepewna. Świątek przełamała przeciwniczkę, a za chwilę po zaciętym gemie poprawiła wynik (3:1). Później nie wykorzystała superokazji, aby jeszcze raz odebrać podanie rywalce.

Polska tenisistka w końcówce pokazała jednak wielkie opanowanie. Ostatecznie przełamała jeszcze raz Puig i zakończyła pojedynek przy trzeciej piłce meczowej. Świątek pokazała, że może wygrać bardzo trudne spotkanie, gdy nie gra swojego najlepszego tenisa. To tym bardziej powinno dodać jej pewności siebie przed kolejnym starciem, które będzie jeszcze bardziej wymagające. W czwartej rundzie Polka zmierzy się bowiem z Simoną Halep. Była liderka światowego rankingu w drugiej rundzie wyeliminowała Magdę Linette. Świątek będzie miała teraz szansę wziąć odwet za koleżankę z kadry.

– Po meczach raczej płaczę, gdy mam powód, ale negatywny. Po takich pozytywnych wydarzeniach raczej rzadziej pojawiają się u mnie łzy. Jestem po prostu przeszczęśliwa. Nie potrafię słowami opisać tego, co się dzieje w mojej głowie. Jestem dość niecierpliwa, ale może właśnie to i upór sprawiają, że tak wcześnie gram już w czwartej rundzie French Open – mówiła po meczu roztrzęsiona Iga Świątek.



– Czemu przegrałam pierwszego seta? Miałam w piątek trochę problemów zdrowotnych. Nie wiedziałam, czy jak wyjdę na kort, to będę w stanie je przezwyciężyć. W momencie, gdy się rozruszałam i stwierdziłam, że robię błędy nie przez kłopoty ze zdrowiem, ale przez głowę, to od razu wszystko potoczyło się inaczej.

Potrzebowałam to zrozumieć. U sportowców często tak jest, że w pewnej chwili przychodzi jakaś blokada z dziwnych powodów. Wiedziałam, że nie mam takich problemów. Po prostu musiałam to zrozumieć. W trudnych chwilach wiem, co zrobić, aby sobie z nimi poradzić – tłumaczyła szczęśliwa Iga.

Świątek po raz drugi w tym turnieju zagrała na korcie numer 1, który wkrótce zostanie rozebrany. Przed rokiem właśnie tutaj wygrała rywalizację deblową juniorek. Teraz czas na większy obiekt przy okazji starcia z Simoną Halep.

3. runda French Open:

Monica Puig (Portoryko, 59. WTA) – Iga Świątek (Polska, 104. WTA) 6:0, 3:6, 3:6

Tymczasem rozstawieni z numerem pierwszym Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli z French Open. Polsko-brazylijska para przegrała w 1/8 finału z reprezentantami gospodarzy Jeremym Chardym i Fabrice’em Martinem 7:5, 2:6, 3:6.

Po przeciwnych stronach siatki stanęli w sobotę byli partnerzy – Kubot i Chardy. Polak i Francuz wygrali razem dwa turnieje ATP, ale w Wielkim Szlemie nie odnieśli sukcesu. We French Open w 2013 roku przegrali mecz otwarcia, a dwa lata później zatrzymali się na 1/8 finału. W sobotę górą był Francuz z kolegą Kubot i Melo problemy mieli od początku.

W pierwszych trzech gemach zdobyli łącznie trzy punkty, ale polsko-brazylijska pozbierała się. Obroniła się przed przełamaniem i wygrała set 7:5. Później na korcie rządzili już tylko gospodarze. Wygrali cały mecz 5:7, 6:2, 6:3 i awansowali do ćwierćfinału. 37-letni Kubot ma w dorobku dwa deblowe tytuły wielkoszlemowe, ale jeszcze nigdy nie triumfował na kortach imienia Rolanda Garrosa. Najlepiej poszło mu trzy lata temu, kiedy w parze z Austriakiem Alexandrem Peyą zatrzymali się na półfinale.

Spośród wszystkich Polaków na kortach im. Rolanda Garrosa dalej grają tylko Iga Świątek, oraz Alicja Rosolska, która w parze z Chorwatem Nikolą Mekticiem zaprezentuje się w ćwierćfinale miksta.

Wynik meczu 1/8 finału gry podwójnej: Jeremy Chardy, Fabrice Martin (Francja) – Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 1) 5:7, 6:2, 6:3.

Największą jak dotąd niespodziankaą w tegorocznym turnieju French Open jest odpadnięcie numeru jeden kobiecego rankingu. Naomi Osaka przegrała w trzeciej rundzie z Czeszką Kateriną Siniakovą 4:6, 2:6. Japonka nie wygra trzeciego z rzędu turnieju wielkoszlemowego. Osaka zadziwiła tenisowy świat, gdy we wrześniu ubiegłego roku wygrała US Open i zdobyła pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. To, że jej sukces w Nowym Jorku nie był dziełem przypadku, potwierdziła w styczniu, gdy triumfowała w Australian Open. Dzięki temu zwycięstwu została pierwszą rakietą świata.

Liderka rankingu WTA w całym meczu popełniła aż 38 niewymuszonych błędów. W pierwszym secie padło tylko jedno przełamanie dla Czeszki przy stanie 4:4. W kolejnej odsłonie Osaka prowadziła 2:1, lecz przegrała pięć kolejnych gemów i całe spotkanie 4:6, 2:6. Będąca 42. rakietą świata Siniakova nigdy wcześniej nie przeszła trzeciej rundy w grze pojedynczej któregoś z wielkoszlemowych turniejów. – Czułam się bardzo zmęczona. W innych meczach zmagałam się z bólem głowy, może to stres – przyznała po przegranej batalii Osaka. Mimo sobotniej porażki pozostanie liderką światowego rankingu, ponieważ z turniejem pożegnała się również druga na światowych listach Karolina Pliszkova.

Również 23-krotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych, Amerykanka Serena Williams w sobotę późnym popołudniem przegrała zasłużenie z rodaczką rosyjskiego pochodzenia, 20-letnią Sofią Kenin 2:6, 5:7.

Kenin, która w przeszłości osiągała dobre wyniki w gronie juniorek, grała bez kompleksów i niezwykle pewnie. Eksperci przed tym spotkaniem wskazywali, że Williams może mieć problemy z agresywną grą zdecydowanie młodszej przeciwniczki. 35. obecnie w rankingu WTA Kenin bardzo dobrze serwowała. Wprawdzie w całym meczu nie miała żadnego asa, przy dziesięciu rywalki, ale robiła to umiejętnie.

Williams miała duże kłopoty z rozegraniem akcji. 20-latka nie miała problemów z returnem i w pierwszej partii dwukrotnie przełamała utytułowaną rodaczkę. Druga odsłona była zdecydowanie bardziej zacięta. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa prezentowała się lepiej, ale w 11. gemie straciła serwis i to było kluczowe.

Kenin wykorzystała drugą piłkę meczową. Zwyciężyła jak najbardziej zasłużenie. Dla urodzonej w Moskwie zawodniczki to zdecydowanie najważniejszy sukces w karierze. W starciu o ćwierćfinał zmierzy się z Ashley Barty z Australii.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz