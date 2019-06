Papież prosi Romów o przebaczenie za dyskryminację Papież Franciszek w czasie pielgrzymki do Rumunii poprosił w imieniu Kościoła przedstawicieli społeczności Romów o przebaczenie za dyskryminację, “znęcanie się” i uprzedzenia, jakich dopuścili się wobec nich chrześcijanie. Z romską wspólnotą papież spotkał się w niedzielę w mieście Blaj w Siedmiogrodzie na zakończenie swojej wizyty w Rumunii. Podczas spotkania w nowym kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i błogosławionego Ioana Suciu Franciszek podkreślił: – W Kościele Chrystusowym jest miejsce dla wszystkich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

