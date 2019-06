Parada Równości. Ataki nacjonalistów i katolickiej ekstremy „Orientację identyfikowano z pedofilią, HIV i AIDS, molestowaniem” – prof. Monika Płatek relacjonuje homofobiczną kontrdemonstrację na Paradzie Równości. Katoliccy ekstremiści atakowali osoby LGBT+ symbolicznie, a nacjonaliści fizycznie. Policja nie reagowała. Rekonstruujemy, co się stało. Kto kogo szarpał i kogo policja zgarnęła, a kogo nie. W sobotę 8 czerwca 2019 obok miejsca, z którego wyruszała warszawska Parada Równości, na rogu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej namiot rozstawiła także homofobiczna inicjatywa „Stop pedofilii” fundacji Pro-prawo do życia, z głośników nadając homofobiczne hasła: Homoseksualiści wielokrotnie częściej molestują dzieci; Homoseksualiści 100 razy częściej chorują na HIV i AIDS; 25 proc. dzieci wychowywanych przez pederastów jest molestowanych seksualnie; Czyny pedofilskie zdarzają się wśród homoseksualistów 20 razy częściej niż przeciętnie; 66 proc. pedofili wykorzystujących seksualnie chłopców deklaruje się jako homoseksualiści. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.