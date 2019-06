Pasażerka obudziła się w pustym zimnym samolocie Tiffani Adams, która leciała liniami Air Canada z Quebecu do Toronto. W czasie lotu zdrzemnęła się. Kiedy się obudziła, nadal przypięta pasami, samolot był pusty i było w nim ciemno. Jak się zorientowala, była sama, a samolot był zamknięty. Było blisko północy i upłynęło kilka godzin od lądowania. Zamknięty samolot był zaparkowany na lotnisku Toronto Pearson. Przerażona kobieta zadzwoniła do przyjaciółki, a natychmiast potem jej telefon się rozładował i nie było jak naładować baterii. Jak się potem okazało, przyjaciółka zawiadomiła lotnisko o tym co się stało. W międzyczasie Adams dostala się do kabiny pilotów, gdzie znalazła latarkę. Udało jej się otworzyć drzwi do samolotu, ale nie mogła wyjść bo było za wysoko. Jaj wołanie o pomoc usłyszał ktoś z obsługi lotniska. Z jego zeznań wynika, że kobieta była w szoku. Air Canada przeprasza i żywo interesuje się losem pasaerki, która ma problemy ze snem i nękają ją koszmary. Trwa dochodzenie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

