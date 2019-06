Personel pokładowy w Kanadzie może zapomnieć o skrętach Kanadyjski personel pokładowy nie tylko musi być trzeźwy przed podjęciem pracy, ale na 28 dni przed lotem nie wolno mu palić lub zażywać produktów konopi indyjskich: haszyszu czy marihuany. Według najnowszych przepisów organu nadzoru transportu Transport Canada, pracownikom sektora lotniczego: pilotom, pracownikom kabinowym i kontrolerom ruchu powietrznego nie wolno na 28 dni przed podjęciem pracy mieć kontaktu z produktami konopi indyjskich. Muszą być w pełni sprawni do wykonania pracy, a to oznacza, że nie mogą być pod wpływem jakiegokolwiek leku czy substancji, które mogłyby ujemnie wpłynąć na ich sprawność, co mogłoby z kolei zagrozić bezpieczeństwu w transporcie lotniczym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.