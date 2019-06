Piątoklasistki z Gdańska mistrzyniami świata Kreatywne przedstawienie z autorską scenografią, manualne zadanie wymagające pomysłowości czy praca zespołowa – w tych konkurencjach i dziedzinach musiały wykazać się uczennice piątej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku, które brały udział w Odysei Umysłu. Drużyna z Trójmiasta zwyciężyła w konkursie, pokonując zespoły z Chin czy USA – podaje Radio Gdańsk. Piątoklasistki ze Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku wygrały międzynarodowy finał Odysei Umysłu, pokonując przy tym 74 drużyny. Odyseja Umysłu odbyła się pod koniec maja w East Lansing w Stanach Zjednoczonych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.