PiS pękło przed Owsiakiem! Morawiecki: Poleciłem przygotowanie pociągów do Kostrzyna Zablokuj pociągi do Kostrzyna na Pol’and’Rock Festivali, zmień trasy wszystkich pozostałych, zderz się z falą krytyki, a na koniec zorganizuj na nowo połączenia do Kostrzyna. Tak w skrócie można opisać działanie PiS i podległych mu spółek w sprawie organizacji transportu na festiwal organizowany przez Jurka Owsiaka. Premier Mateusz Morawiecki o zmianie decyzji poinformował na Twitterze. “Po rozmowie z Joachimem Brudzińskim i min. Elżbietą Witek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem min. Adamczykowi przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce. Będzie on także zabezpieczony przez służby podległe MSWiA” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.