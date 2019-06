Plakat, który stał się symbolem. “Rewolwerowca” historia nieznana 4 czerwca mija 30 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Opozycyjna “Solidarność” zachęcała do pójścia do urn plakatem z sylwetką szeryfa. To, że stał się on symbolem 4 czerwca, jest zasługą wielu ludzi. Szeryf grany przez Gary’ego Coopera w westernie “W samo południe” to jeden z pierwszych obrazów, jaki przychodzi na myśl, gdy pada hasło “4 czerwca 1989”. Tomasz Sarnecki, nieśmiały student trzeciego roku grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uznał, że wizerunek szeryfa znakomicie nada się na symbol bohatera, który sam potrafi udźwignąć ciężar ponad siły jednego człowieka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.