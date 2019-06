Po hiszpańskiej lekcji młodzi polscy piłkarze nie pojadą na igrzyska

Młodzi Polacy potrzebowali do pełni szczęścia punktu. Zadania nie wykonali. Dostali za to potężne lanie. Przegrali z Hiszpanią 0:5, a mogli znacznie wyżej. Do półfinału mistrzostw Europy do lat 21 nie awansowali, nie pojadą też na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie.

Ten mecz miał ogromną wagę. Do osiągnięcia celu, bez oglądania się na wyniki innych spotkań, kadrze Czesława Michniewicza wystarczał remis. Polacy po zwycięstwach nad Belgią i Włochami zgromadzili sześć puntów. Hiszpania i Italia – po trzy, a Belgia – zero.

Aby znaleźć się w najlepszej czwórce turnieju i tym samym zapewnić sobie miejsce na przyszłorocznych igrzyskach, należało co najmniej zremisować w Bolonii. Porażka niczego nie przesądzała, można było jeszcze liczyć na awans do półfinału jako najlepsza drużyna z drugiego miejsca.

Od pierwszego gwizdka, Polacy zaczęli grać jak w ostatnim, zwycięskim meczu z Włochami. Uważnie w obronie, z nadzieją na zabójczą kontrę. Pewnie dlatego od początku u Michniewicza zagrali piekielnie szybcy Robert Gumny i Konrad Michalak. Cel był jasny: przechwycić piłkę, skasować atak i ruszyć do przodu.

Jednak to Hiszpanie prowadzili grę. Byli dłużej przy piłce, z łatwością konstruowali kolejne akcje. Ich trener Jose de la Fuente postawił na ustawienie bez klasycznego napastnika. Spodziewał się podwójnych, jeśli nie potrójnych zasieków przed bramką Kamila Grabary, stąd zdecydował się na dodatkowego pomocnika, licząc, że więcej finezji przed polem karnym pomoże rozbroić polską obronę.

Hiszpanie próbowali różnymi sposobami. Były dośrodkowania, próby wjechania z piłką do bramki i strzały z daleka. Raz Dani Olmo tak huknął, że Grabara odbił piłkę jakimś cudem. Jeszcze wtedy się udało. On miał ręce pełne roboty i sporo szczęścia. Po chwili w sukurs przyszła mu poprzeczka, próbował pokonać go Fabian Ruiz. Do tego momentu Hiszpanie oddali na bramkę Polaków 10 strzałów, piłkarze Czesława Michniewicza odgryźli się raz. Posiadanie piłki? 76 do 24 proc. To wiele mówiło o przebiegu meczu. Różnica klas.

Limit polskiego szczęścia wyczerpał się w 17. minucie. Kilka podań, to ostatnie do Pablo Fornalsa, a pomocnik Villarrealu wślizgiem trafił do bramki. Rozpaczliwa obrona Polaków była kontynuowana. Hiszpanie nie zamierzali się zatrzymywać. Znów bardzo blisko był Ruiz, ale jak wcześniej skończyło się strzałem w poprzeczkę. Za chwilę nie było już wątpliwości. Dani Ceballos, piłkarz Realu Madryt, zakręcił obrońcami, następnie podał tak, że Mikel Oyarzabal znalazł się przed Grabarą. Mimo że miał przy sobie przeszkadzającego mu Pawła Bochniewcza, to i tak strzelił na 2:0.

To nie był koniec. Minęły cztery minuty i w końcu trafił Ruiz. Tym razem strzał z dystansu pomocnika Napoli wylądował w siatce. Liczba strzałów? Hiszpania – 21, Polska – 2.

Tuż przed przerwą gola w równolegle rozgrywanym meczu strzelili Włosi. Prowadzili z Belgią 1:0 (gola strzelił Nicolo Barella) i tym samym w tabeli grupy A doszło do poważnych zmian. Pierwsza była Hiszpania, Włosi – drudzy, Polska – trzecia. Wszystkie te drużyny miały po 45 minutach gry w sobotę sześć punktów, a w takiej sytuacji o kolejności decydowała tzw. mała tabela uwzględniająca spotkania między zainteresowanymi drużynami (punkty zdobyte między nimi, bilans bramkowy w meczach bezpośrednich, a w następnej kolejności liczba strzelonych goli). Polacy byli na straconej pozycji. Bilans bramkowy kadry Michniewicza w tym momencie wynosił 1:3, Hiszpanów – 4:3, Włochów – 3:2. Hiszpanie mieli po swojej stronie więcej zdobytych bramek. Hiszpańska nawałnica Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Hiszpańska nawałnica była kontynuowana. Grabara wciąż był w opałach. Bronił strzały Ceballosa i Fornalsa, próbował pokonać go Marca Roca.

Gdyby nie polski bramkarz, wynik byłby zdecydowanie inny. Wynik się nie zmieniał, co innego w Reggio nell’Emilia, gdzie Włosi prowadzili już 2:0 (Patrick Cutrone). Swojego gola, czwartego już, strzelili także Hiszpanie. Pięknej urody. Z wolnego popisał się Ceballos – technicznie i bardzo precyzyjnie. Ale dobił Polaków w 90. minucie kto inny. Na 5:0 podwyższył Borja Mayoral. Hiszpanie wygrali zasłużenie. Mają pierwsze miejsce w grupie, półfinał mistrzostw Europy i olimpijską kwalifikację. Włosi wygrali 3:1.

Sobotnie mecze grupy A:

Hiszpania – Polska 5:0

Bramki: Pablo Fornals (17), Mikel Oyarzabal (35), Fabian Ruiz (39), Dani Ceballos (71-wolny), Borja Mayoral (90)

Hiszpania: Antonio Sivera – Martin Aguirregabiria, Unai Nunez, Jorge Mere, Aaron Martin – Dani Olmo, Fabian Ruiz (75. Mikel Merino), Marc Roca, Dani Ceballos (88. Manu Vallejo), Pablo Fornals – Mikel Oyarzabal (59. Borja Mayoral)

Polska: Kamil Grabara – Robert Gumny, Karol Fila (46. Jakub Piotrowski), Mateusz Wieteska, Krystian Bielik, Kamil Pestka – Konrad Michalak, Patryk Dziczek, Szymon Żurkowski (71. Przemysław Płacheta), Sebastian Szymański – Adam Buksa (55. Karol Świderski).

Włochy – Belgia 3:1

Bramki: Nicolo Barella (44), Patrick Cutrone (53), Federico Chiesa (89) – Yari Verschaeren (79) ME U-21:

Tabela grupy A

1. Hiszpania 6 8:4

2. Włochy 6 6:3

3. Polska 6 4:7

4. Belgia 0 4:8

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz