Po zwycięstwie nad Włochami Polska liderem grupy w ME do 21 lat

Piłkarze reprezentacji Polski wygrali w Bolonii z Włochami 1:0 (1:0) w drugim występie w mistrzostwach Europy do lat 21 i są coraz bliżej awansu na igrzyska olimpijskie. Wcześniej biało-czerwoni pokonali Belgię 3:2, a w sobotę zmierzą się z Hiszpanią. Jedyną bramkę zdobył Krystian Bielik po jednej z nielicznych akcji pod bramką Azzurrich. Dwiema kluczowymi interwencjami popisał się bramkarz Kamil Grabara.

Włosi zaczęli z ogromnym animuszem, z myślą, że szybko strzelą gola, dzięki czemu będzie im się łatwiej grało. Tymczasem im dalej było w las, tym było trudniej. I ogromna w tym zasługa polskiej defensywy. Piłka często lądowała w polu karnym Biało-Czerwonych. Było nerwowo, momentami decydował przypadek, ale Włosi nie wykorzystali tej przewagi. Polscy piłkarze dopiero po kwadransie zaczęli sprawiać wrażenie, że poukładali swoje szyki i od razu zrobiło się groźnie pod włoską bramką, kiedy strzelał Bielik. Wtedy jednak jeszcze nie udało się trafić. To miało dopiero nadejść.

Największe niebezpieczeństwo ze strony Włochów sprawiał Federico Chiesa. Syn Enrico, znakomitego niegdyś napastnika, świetnie wszedł w turniej. W pierwszym meczu z Belgią strzelił dwa gole i tak samo intensywnie starał się grać z Polską. To on w pierwszej połowie miał najlepszą okazję dla gospodarzy. Świetnie spisał się Grabara, który ofiarnie obronił strzał z ostrego kąta.

Biało-Czerwoni mieli jeszcze jeden moment, kiedy zdołali przedostać się pod pole karne Włochów. Szymon Żurkowski wywalczył rzut wolny z atrakcyjnej do strzału pozycji. Dawid Kownacki trafił w mur, ale Bielik zachował się przytomnie i natychmiastowo uderzył kontrująco. Bramkarz Alex Meret zrobił krok w jedną stronę, piłka poleciała w drugą i dał się w ten sposób zaskoczyć. Co prawda golkiper Napoli miał piłkę na ręku, ale ta wpadła do bramki odbita jeszcze od słupka.

Włochom udało się nawet dość szybko wyrównać. Bardzo ładnym strzałem, także od słupka, do siatki trafił Riccardo Orsolini. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Arbiter otrzymał informację od asystenta analizującego powtórki wideo, że w podaniu poprzedzającym bramkową akcję był spalony i nie było mowy o uznaniu gola.

Do samego końca spotkania obraz gry nie zmienił się. Włosi napierali chcąc wyrównać, a Polacy dzielnie się bronili, szukając nielicznych okazji do kontrataków. W 52. minucie Grabara ponownie znakomicie obronił groźny strzał Chiesy. 20-letni bramkarz miał też szczęście, kiedy po potężnym strzale Lorenzo Pellegriniego piłka trafiła w słupek. Można powiedzieć, że Biało-Czerwoni prezentowali w defensywie monolit, z którego słynie od lat włoski futbol. W 75. minucie z powodu urazu mięśnia murawę opuścił Kownacki, którego zastąpił Adam Buksa, ale nie podcięło to skrzydeł drużynie, a wręcz jeszcze bardziej skonsolidowało. W doliczonym czasie Azzurri coraz rozpaczliwiej napierali, ale koniec końców nie doprowadzili do wyrównania.

Biało-Czerwoni odnieśli tym samym piękne zwycięstwo, a na murawie zagrali nie na 100, tylko na 110 proc. Wszystko to sprawia, że drużyna trenera Michniewicza jest liderem grupy A po dwóch meczach i ma sześć punktów. W sobotę ostatnie mecze fazy grupowej. Włosi grają z Belgami, Polska mierzy się z Hiszpanią. Do awansu Biało-Czerwonym wystarcza remis.

W środę w grupie A rywalizowały zespoły, które przegrały pierwsze mecze w turnieju. Belgowie nie dali rady Polsce (2:3), a Hiszpanie ponieśli porażkę z Włochami 1:3. Obie ekipy potrzebowały zwycięstwa jak tlenu, bo remis nie przekreślał ostatecznie, ale mocno komplikował szanse awansu do fazy pucharowej. W kolejnym etapie wystąpią zwycięzcy trzech grup i jedna drużyna z najlepszym bilansem z drugiego miejsca.

Reprezentacja Hiszpanii wygrała z Belgią 2:1 dzięki czemu zachowała nadzieję na awans do fazy pucharowej. Drużyna z Półwyspu Iberysjkiego w środę przeważała, ale miała ogromne problemy ze skutecznością, a także pecha, bo prowadzenie straciła w nieszczęśliwych okolicznościach po rzucie rożnym. Carlos Soler w przypadkowy sposób sam skierował piłkę do swojej bramki, przez co Belgowie doprowadzili do wyrównania w 24. minucie. Hiszpania objęła prowadzenie na początku meczu po ładnej akcji z prawej strony, którą strzałem z pierwszej piłki wykończył Daniel Olmo. Podawał mu ten sam Soler, który później sprezentował gola rywalom. W drugiej połowie młodzi zawodnicy La Roja praktycznie nie schodzili z belgijskiej połowy. Sytuacji nie brakowało. Najlepsze miał Dani Ceballos, strzelec pięknego gola na otarcie łez w meczu z Włochami.

Piłkarz Realu Madryt trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę i w tym przypadku mógł mówić o pechu, ale kolejną sytuację zmarnował koncertowo. Ceballos przedarł się w polu karnym z piłką, miał przed sobą już tylko bramkarza i strzelił za mocno nad poprzeczką. To musiał być gol.

Belgowie obudzili się w końcowych dziesięciu minutach. Siebe Schrijvers spróbował zaskoczyć bramkarza strzałem z dystansu. Dla belgijskich kibiców ten okres gry mógł wyglądać obiecująco, ale nadzieje zostały szybko zgaszone przez wprowadzonego po przerwie Pablo Fornalsa. Hiszpański pomocnik, który 14 czerwca podpisał kontrakt z West Ham United, przejął piłkę na połowie Belgów, przebiegł kilka metrów, znalazł sobie miejsce, by mocnym i precyzyjnym strzałem pokonać Ortwina De Wolfa.

Włochy – Polska 0:1 (0:1) Krystian Bielik (40).

Żółte kartki: Włochy – Nicolo Zaniolo; Polska – Patryk Dziczek, Dawid Kownacki, Adam Buksa. Sędzia: Aleksiej Kułbakow (Białoruś). Widzów 26 890.

Włochy: Alex Meret – Claud Adjapong (81. Nicolo Zaniolo), Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, Federico Dimarco – Nicolo Barella, Rolando Mandragora (57. Sandro Tonali), Lorenzo Pellegrini – Riccardo Orsolini (46. Moise Kean), Patrick Cutrone, Federico Chiesa.

Polska: Kamil Grabara – Karol Fila, Mateusz Wieteska, Paweł Bochniewicz, Krystian Bielik, Kamil Pestka – Filip Jagiełło (55. Konrad Michalak), Szymon Żurkowski, Patryk Dziczek, Sebastian Szymański – Dawid Kownacki (76. Adam Buksa).

TABELA GRUPY A

1. Polska 6 4:2

2. Włochy 3 3:2

3. Hiszpania 3 3:4

4. Belgia 0 3:5

W tej chwili Polacy mają na koncie dwa zwycięstwa – z Belgią i Włochami – sześć punktów i bilans bramkowy 4:2. Losy awansu z pierwszego miejsca mają w swoich rękach. Wystarczy, że w ostatnim meczu fazy grupowej – z Hiszpanią 22 czerwca – przynajmniej zremisują. Wciąż mają na nie szanse także Włosi i Hiszpanie. Gospodarze w ostatniej kolejce zagrają z Belgami. Aby marzyć o wyjściu z grupy, muszą wygrać.

“Polska w raju, a Włosi – ależ oni mają pecha”- tak “La Gazzetta dello Sport” podsumowała zwycięstwo biało-czerwonych 1:0 nad gospodarzami mistrzostw Europy do lat 21 w Bolonii. “Włosi dominowali, ale nie trafiali do bramki i zostali ukarani” – relacjonuje największy włoski dziennik sportowy. Włosi byli przy piłce przez 66 procent czasu gry i podjęli 30 prób strzałów na bramkę przeciwnika – twierdzi włoska prasa powołując się na statystyki.

“Ale wygrała Polska” – podkreśla włoski dziennik i przyznaje, że wynik 1:0 dla Polaków komplikuje sytuację włoskiej reprezentacji w MME. Dziennikarz agencji Ansa ocenia, że Włosi otrzymali od Polaków “kubeł zimnej wody”. Włoska reprezentacja grała “ładnie, ale bez konkretów, a do tego miała pecha” – czytamy.

“Olimpijskie marzenie, po euforii z powodu zwycięstwa nad Hiszpanią, odbiło się o polski mur” – to kolejny komentarz po środowym spotkaniu. Sportowe dzienniki we Włoszech podkreślają jednak, że misja Włochów na mistrzostwach i w olimpijskiej perspektywie staje się “nadzwyczaj trudna, ale nie niemożliwa”.

“Azzurri” muszą koniecznie wygrać z Belgią w sobotę. A potem liczyć na korzystną dla nich kombinację innych wyników. “Powstaje z tego niemal sudoku. Na razie Włosi są gigantycznie rozżaleni i to po meczu, w którym dominowali od początku do końca” – czytamy w czwartkowych wydaniach gazet.

W radiu RAI sprawozdawcy załamywali ręce, nie kryjąc przy tym zdziwienia słabą grą Włochów. Podkreślali, że po golu Polaków młodzi “Azzurri” grali jakby “na remis” i nie było po nich widać, że celem jest zwycięstwo.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz