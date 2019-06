Polacy poznali rywali w Wimbledonie Los uśmiechnął się do polskich tenisistek, które zagrają w ruszającym w poniedziałek wielkoszlemowym Wimbledonie. Iga Świątek i Magda Linette na początek po drugiej stronie siatki będą miały niżej notowane rywalki. Najwyżej notowana z Polek 18-letnia Świątek (63. miejsce w rankingu WTA) zagra w pierwszej rundzie ze starszą od siebie o osiem lat Szwajcarką Viktoriją Golubic (WTA 83). Zawodniczka z podwarszawskiego Raszyna w tym sezonie rozegrała już pięć meczów na trawiastej nawierzchni. Najpierw wygrała trzy pojedynki w eliminacjach w Birmingham, by potem ulec w pierwszej rundzie głównej drabinki. Lepsza od niej okazała się Jelena Ostapenko. Łotyszka zwyciężyła 6:0, 6:2. Później odpadła na początku kwalifikacji w Eastbourne. W stosunku 6:0, 6:3 rozbiła ją Samantha Stosur z Australii. Linette Wimbledon rozpocznie od meczu z 20-letnią debiutantką Anną Kalinską (95). Rosjanka, aby awansować do turnieju głównego musiała przejść przez trzy rundy kwalifikacji. Poznanianka ma za sobą już dziesięć meczów na zielonej nawierzchni, w tym siedem wygranych. Sześć z nich odniosła w imprezach ITF, a więc niższej rangi. Mniej szczęścia w losowaniu mieli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Hurkacz, który jest najwyżej notowanym polskim tenisistą, spotka się z Dusanem Lajoviciem. Serb w tym momencie zajmuje 33. miejsce w rankingu ATP. Polak natomiast jest na 52. lokacie na świecie. 22-letni zawodnik z Wrocławia ostatnio rywalizował w Eastbourne. Z imprezy odpadł w czwartek. W ćwierćfinale przegrał 4:6, 6:7 (5) z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Rywal Hurkacza w pierwszej rundzie Wimbledonu nie jest specjalistą od gry na nawierzchni trawiastej. Z ostatnich sześciu spotkań 29-latek wygrał jedno. Majchrzak po raz pierwszy zagra w Wimbledonie. Piotrkowianin we wspaniałym stylu pokonał trzech rywali w kwalifikacjach. 23-latek najpierw pokonał Francuza Constanta Lestienne’a (202. ATP) 6:1, 6:2. Potem wyeliminował Ramkumara Ramanathana z Indii (154. ATP) 7:6 (5), 6:3. W decydującej rundzie kwalifikacji w znakomitym stylu wygrał z Enzo Couacaudą z Francji (215. ATP) 6:2, 6:4, 6:0. W debiutanckim pojedynku w turnieju głównym jego przeciwnikiem będzie niezwykle doświadczony Hiszpan Fernando Verdasco. Kończący w listopadzie 36 lat zawodnik w tej chwili zajmuje 36. pozycję w klasyfikacji ATP. Podobnie jak wspomniany Lajović, zdecydowanie bardziej woli walkę na mączce. W ostatnich trzech latach Verdasco na zielonym podłożu wygrał tylko cztery z 14 pojedynków. Początek trzeciego wielkoszlemowego turnieju w sezonie już w poniedziałek, 1 lipca. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

