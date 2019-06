Polacy rozbili Chińczyków w Lidze Narodów siatkarzy Polscy siatkarze po zwycięstwie w chińskim Ningbo nad Bułgarami 3:1 awansowali na siódme miejsce w tabeli Ligi Narodów. W kolejnym meczu Biało-Czerwoni rozbili gospodarzy 3:0 i odnieśli czwarte zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Po sześciu meczach Ligi Narodów Polacy mają na koncie cztery zwycięstwa i dwie porażki. Z 11 punktami zajmują siódme miejsce w tabeli. Prowadzą niepokonani Brazylijczycy. Pierwszej porażki doznali Francuzi, którzy w Ningbo grali z Bułgarią. “Trójkolorowi” ulegli 2:3. Uważam, że to był nasz najlepszy mecz w tygodniu. Popełniliśmy mało błędów, graliśmy lepiej niż wcześniej. Dobrze serwowaliśmy i atakowaliśmy. To było dobre spotkanie w naszym wykonaniu – powiedział trener reprezentacji Polski Vital Heynen. Niespodziewanie bez zwycięstwa są ciągle Serbowie. Czwarta drużyna ubiegłorocznych mistrzostw świata i uczestnicy turnieju finałowego LN 2018 w piątek wieczorem przegrali w Ottawie z Niemcami 2:3. Ubiegłoroczni triumfatorzy Rosjanie pokonali w Ufie trzecich przed rokiem Amerykanów 3:0. Drużyna z USA dotychczas wygrała tylko jedno spotkanie i zajmuje 11. miejsce. W drugiej edycji LN, która rok temu zastąpiła Ligę Światową, bierze udział 16 ekip, podzielonych na dwie grupy – uczestników stałych i pretendentów. Do drugiej zaliczane są: Australia, Bułgaria, Kanada i Portugalia. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem. Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz. Wyniki niedzielnych meczów: Argentyna – Brazylia 2:3 (20:25, 25:21, 28:26, 23:25, 12:15)

Japonia – Iran 0:3 (22:25, 21:25, 19:25) Chiny – Polska 0:3 (22:25, 13:25, 15:25) Bułgaria – Francja 3:2 (18:25, 23:25, 25:21, 25:23, 15:11) Ufa, Rosja Rosja – Włochy 3:0 (29:27, 25:16, 25:18) Portugalia – USA 1:3 (20:25, 25:22, 22:25, 17:25) Kanada – Serbia 2:3 (17:25, 26:24, 21:25, 28:26, 12:15)

Kanada – Niemcy 3:2 (23:25, 29:27, 25:18, 23:25, 15:12) Australia – Niemcy 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) Tabela: 1. Brazylia 6 6 0 18-7 15 2. Iran 6 5 1 17-5 16 3. Francja 6 5 1 17-7 16 4. Rosja 6 5 1 16-6 14 5. Włochy 6 4 2 13-7 12 6. Kanada 5 4 1 13-6 11 7. Polska 6 4 2 14-10 11 8. Argentyna 6 2 4 10-12 7 9. USA 6 2 4 9-14 7 10. Japonia 6 2 4 8-13 6 11. Bułgaria 6 2 4 8-15 5 12. Niemcy 6 2 4 8-16 5 13. Australia 6 1 5 9-15 5 14. Serbia 5 1 4 9-14 4 1 5. Chiny 6 1 5 5-15 4 16. Portugalia 6 1 5 4-16 3 O kolejności w tabeli jako pierwsza decyduje liczba zwycięstw. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

