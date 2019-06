Polacy rozbili Izrael w eliminacjach ME 2010

Przed meczemz Izraelem nie brakowało obaw o wynik. szczególnie po meczu z Mołdawią w którym w grze polskiego zespołu, lidera grupy G w wyścigu o awans do finałów ME 2020 roku zabrakło wszystkiego, od koncepcji gry do goli niezbędnych do przewodzenia w grupie. W ciągu dwóch dni drużyna uległa całkowitej przemianie. We wtorek na Stadionie Narodowym w Warszawie olądaliśmy całkowicie odmienioną drużynę. Na efekty jej gry nie trzeba było długo czekać.

Do przerwy Polacy prowadzili z Izraelem w Warszawie 1:0. Tuż po niej ruszyli do ataku na dobre, szybko podwyższyli na 3:0, a zatrzymywać się nie zamierzali. Cel osiągnęli i bardzo pewnie pokonali gości 4:0 i w grupie G – w wyścigu po awans do Euro 2020 – jako lider zwiększyli nad innymi przewagę do pięciu punktów.

Na murawę Stadionu Narodowego Polacy wybiegli w specjalnie przygotowanych strojach, z okazji jubileuszu PZPN – koszulki pionowo podzielono na dwie części, białą i czerwoną. W wyjściowym składzie Brzęczek wysłał do boju dwóch napastników, obok kapitana Roberta Lewandowskiego także Krzysztofa Piątka. Miały być gole.

Atakować starały się obie ekipy, od samego początku. Manor Solomon nie dał sobie odebrać piłki, popędził pod bramkę strzeżoną przez Łukasza Fabiańskiego, niewiele robiąc sobie z goniących go obrońców. Dośrodkował – niecelnie.

Po drugiej stronie w polu karnym padł Lewandowski, sędzia podyktował tylko rzut rożny. Źle wykonany. Z dystansu huknął Grzegorz Krychowiak. Nad bramką. Piotr Zieliński – w boczną siatkę. Piątek główkował – kilka metrów za wysoko.

Polacy przeważali, naciskali, nic z tych akcji jednak nie wynikało. A uważać trzeba było bardzo, bo w szeregach gości ganiał Eran Zahavi, napastnik chińskiego Guangzhou, który w tych eliminacjach bramek zdobył już siedem. Siedem, w trzech meczach, co wrażenie musiało robić. Jemu miejsca nie wolno było zostawić choćby na chwilę. Okazję miał, ale niepotrzebnie dryblował. Po chwili miał i drugą. Pokazywał, jak jest niebezpieczny.

W 35. minucie Lewandowski precyzyjnie podał do Tomasza Kędziory, ten od razu dograł do Piątka, który z bliska potężnie uderzył w okienko bramki. Ariel Harush był bezradny. 1:0. Jeszcze przed przerwą po swojej szarży kapitan Biało-Czerwonych próbował podwyższyć na 2:0 z rzutu wolnego. Nic z tego, nie trafił.

Zaraz po przerwie lewą stroną popędził Kamil Grosicki. Jego wrzutkę próbował zablokować Shiran Yeini, piłka dotknęła go w rękę. Sędzia nie miał wątpliwości, wskazał karny. Lewandowski błędów przy karnych nie popełnia i z dziecinną łatwością trafił do siatki.

Zaraz potem na 3:0 strzelił Grosicki, bez przyjęcia, po znakomitym podaniu Zielińskiego. Nokaut. Była 58. minuta, szmat czasu do ostatniego gwizdka. Izrael nie miał pomysłu na honorowego gola. Co więcej, jego piłkarze bardzo pomogli Polakom – Harush wybił tak, że piłka trafiła pod nogi Arkadiusza Milika, który zmienił Piątka. Milik zauważył Damiana Kądziora, który też niewiele wcześniej pojawił się na boisku. 4:0. Czwarty mecz eliminacji, czwarty bez straty punktu i gola.

Polska – Izrael 4:0 (1:0).

Bramki: Krzysztof Piątek (35), Robert Lewandowski (56-karny), Kamil Grosicki (59), Damian Kądzior (84). Żółte kartki: Grzegorz Krychowiak (Polska); Eran Zahavi, Bibras Natcho (Izrael).

Polska: Łukasz Fabiański – Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński – Piotr Zieliński, Mateusz Klich (75. Jacek Góralski), Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki (77. Damian Kądzior) – Krzysztof Piątek (73. Arkadiusz Milik), Robert Lewandowski.

Izrael: Ariel Harush – Eli Dasa, Loai Taha, Sheran Yeini, Omri Ben Harush – Nir Bitton (82. Hatem Elhamed), Bibras Natcho, Beram Kayal (57. Yonatan Cohen), Manor Solomon (72. Dia Saba), Dor Peretz – Eran Zahavi.

W cieniu meczu Polaków w eliminacjach do Euro 2020 walczyli również w poniedziałek nasi grupowi rywale. Łotwa, która jak do tej pory jest dostarczycielem punktów, przegrała u siebie ze Słowenią aż 0:5. Dzielnie walcząca do przerwy Macedonia Północna pokonana została przez Austrię 4:1.

Po czterech meczach w grupie G wiemy tyle, że tylko katastrofa pozbawi Polaków pierwszego miejsca. Biało-Czerwoni z kompletem zwycięstw patrzą z góry na rywali. Po poniedziałkowych spotkaniach mają pięć punktów przewagi nad drugim Izraelem.

Na trzecie miejsce awansowała Austria, która wygrała w Macedonii Północnej. W 18. minucie piłkę do własnej bramki wpakował Martin Hinteregger. Obrońca chciał wybić piłkę na rzut rożny, ale niefortunnie skierował ją głową do siatki. Gospodarze chcieli iść za ciosem. Dobrą okazję miał Goran Pandew, ale Ilija Nestorovski trafił w poprzeczkę.

Austriacy przetrwali napór i jeszcze przed przerwą wyrównali. Valentino Lazaro strzelił gola na 1:1. Po zmianie stron dominowali już tylko faworyci. Dwie bramki zdobył Marko Arnautović, a jedną dołożył Konrad Laimer. W efekcie wygrali na trudnym terenie aż 4:1, choć pierwsza połowa tego zupełnie nie zapowiadała.

W innym meczu grupy G sromotnej porażki doznała ostatnia Łotwa. Tym razem przegrała u siebie aż 0:5 ze Słowenią. Najlepszy na placu był strzelec dwóch goli, gwiazdor Atalanty Bergamo Josip Ilicić. Dwa trafienia dorzucił Domen Crnigoj, a jedno Miha Zajc. Wydaje się, że o drugie miejsce powalczą aż cztery zespoły.

CZWARTA KOLEJKA ELIMINACJI EURO 2020 W GRUPIE G – poniedziałek, 10 czerwca

Polska – Izrael 4:0

Macedonia Północna – Austria 1:4

Łotwa – Słowenia 0:5

TABELA GRUPY G ELIMINACJI EURO 2020

1. Polska 4 12 8-0

2. Izrael 4 7 8-7

3. Austria 4 6 7-6

4. Słowenia 4 5 7-3

5. Macedonia Północna 4 4 5-7

6. Łotwa 4 0 1-13

TERMINARZ REPREZENTACJI POLSKI W ELIMINACJACH EURO 2020

21.03.2019 Austria – Polska 0:1

24.03.2019 Polska – Łotwa 2:0

7.06.2019 Macedonia Północna – Polska 0:1

10.06.2019 Polska – Izrael 4:0

6.09. 2019 Słowenia – Polska

9.09. 2019 Polska – Austria

10.11. 2019 Łotwa Polska

13.11. 2019 Polska – Macedonia Północna

16.12. 2019 Izrael – Polska

19.12.2019 Polska – Słowenia

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz