Polityka migracyjna PiS budowana na dyskryminacji: byle nie muzułmanie. Wykaz krajów niebezpiecznych Do 2030 roku w Polsce ubędzie jeszcze 1,5 mln pracowników. Mimo tego, MSWiA w projekcie polityki migracyjnej ogranicza prawo do pobytu i obywatelstwa tylko dla tych, którzy przyjmą “polskie wartości kulturalne i religijne” jako swoje. Muzułmanie są wykluczeni. Ministerstwo stosuje dyskryminację religijną i rekomenduje stworzenie wykazu niebezpiecznych krajów. Nieujawniony dokument MSWiA z 10 czerwca 2019 opisuje projekt nowej polityki migracyjnej Polski. Informację o nim podała jako pierwsza „Rzeczpospolita”. Poprzedni dokument „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” z 2012 roku został unieważniony w 2016 przez rząd PiS. Prace nad nową polityką wciąż trwają. OKO.press poznało pełną wersję projektu z 10 czerwca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.