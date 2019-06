Polscy siatkarze nie sprostali Brazylii Polscy siatkarze przegrali z Brazylią 1:3 w ostatnim meczu rozgrywanego w Katowicach turnieju Ligi Narodów. – Oni wystąpili w pełnym składzie, my zmienialiśmy na wielu pozycjach. Oczywiście nie jestem usatysfakcjonowany w tym momencie, ale myślę, że zachowaliśmy twarz w ciągu tych trzech dni zmagań – mówił selekcjoner pokonanych Vital Heynen. Oba zespoły wygrały swoje wcześniejsze turniejowe spotkania – Polacy pokonali Australijczyków 3:1 oraz 3:2 Amerykanów, a Canarinhos okazali się lepsi od tych samych rywali odpowiednio 3:2 i 3:0. Niedzielne starcie było powtórką ostatnich dwóch finałów mistrzostw świata, wygranych przez Biało-Czerwonych w 2014 roku w katowickim Spodku (3:1) i jesienią 2018 roku w Turynie (3:0). W pierwszym secie Biało-Czerwoni przegrywali 10:13, ale przy trudnej zagrywce Artura Szalpuka zdobyli sześć punktów z rzędu i już do końca prowadzenia nie oddali. Za to o drugiej części chyba nie będą chcieli pamiętać. Nie wychodziło im prawie nic, gościom – niemal wszystko. Nie pomogła zmiana rozgrywającego – Fabian Drzyzga wszedł za Grzegorza Łomacza. Brazylijczycy wygrali wysoko. Gospodarze w trzecim secie długo musieli odrabiać niewielką stratę. Wyrównali na 15:15, jednak potem stracili trzy kolejne punkty i już nie zdołali odwrócić losów seta. Doping 10-tysięcznej widowni w katowickim Spodku nie pomógł Polakom w doprowadzenia do tie-breaka. Rywale do bardzo wymagającej zagrywki dołożyli dobry blok i grę w obronie. Wypracowali dzięki temu bezpieczną przewagę, pewnie wygrali i seta, i mecz. – Próbowaliśmy walczyć, ale z taką Brazylią, w takim składzie, było bardzo ciężko – mówił środkowy Mateusz Bieniek. – Udało się wygrać pierwszego seta, szkoda, że nie udało się więcej. Nasza gra jeszcze na pewno faluje, bo to początek tych rozgrywek. Na pewno po drugiej stronie siatki stał naprawdę klasowy zespół. Może i trochę zabrakło dziś sił – dodał rozgrywający Grzegorz Łomacz. Brazylijczykami kierował Marcelo Fronckowiak, zastępujący zawieszonego przez światową federację (FIVB) na pięć spotkań Renana Dal Zotto (za zachowanie podczas meczu z Rosją podczas ubiegłorocznych MŚ, kiedy rzucił drugą piłkę na boisko). Fronckowiak jest asystentem selekcjonera, ale i szkoleniowcem Cuprum Lubin. We wcześniejszym niedzielnym meczu turnieju Stany Zjednoczone pokonały Australię 3:1 (19:25, 27:25, 25:16, 25:16). Po turnieju w Katowicach Polacy zagrają w Ningbo (Chiny), Urmii (Iran), Mediolanie (Włochy) i Lipsku (Niemcy). Potem w sierpniu czekają ich kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, a we wrześniu – mistrzostwa Europy. W LN, która rok temu zastąpiła Ligę Światową, występuje 16 ekip. Po rozegraniu wszystkich meczów punkty zostaną zsumowane we wspólnej tabeli, co pozwoli wyłonić pięciu uczestników Final Six. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział także ekipa USA – jako gospodarz. W poprzedniej edycji triumfowali Rosjanie. Polska – Brazylia 1:3 (25:22, 15:25, 21:25, 17:25) Polska: Grzegorz Łomacz, Piotr Nowakowski, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek – Paweł Zatorski (libero) oraz Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Fabian Drzyzga. Brazylia: Fernando, Isac, Wallace, Yoandy Leal, Lucas, Lucarelli – Thales (libero) oraz Maique, Thiago, Alan, Flavio. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.