Polscy siatkarze przełamali się z Kanadą. Wciąż walczą o Final Six

Reprezentacja Polski pokonała 3:1 Kanadę w siatkarskiej Lidze Narodów. Drużyna Vitala Heynena awansowała w tabeli na szóste miejsce i nadal liczy się w walce o awans do turnieju finałowego. Obie ekipy w niedzielę walczyły o pierwsze zwycięstwo w Urmii. Polacy w piątek ulegli triumfatorom poprzedniej edycji Rosjanom 1:3, a dzień później w spotkaniu z gospodarzami przegrali 2:3. Kanadyjczycy przegrali w trzech setach z Iranem, a Sbornej urwali jedną partię.

Za rozegranie u Biało-Czerwonych, podobnie jak dzień wcześniej, odpowiadał w pojedynkę Marcin Janusz. Wynikało to z kontuzji palca Grzegorza Łomacza, której nabawił się w piątek.

Po drugiej stronie siatki kibice zobaczyli kilku zawodników znanych z niedawnych występów w PlusLidze. Jason Derocco w latach 2015-2018 był zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla, Sharone Vernon-Evans ostatnie dwa sezony spędził w ONICO Warszawa, a Nicolas Hoag ma za sobą ubiegłoroczny epizod w Stoczni Szczecin, a od jesieni będzie bronił barw Asseco Resovii Rzeszów.

O ile w sobotę podczas meczu Polaków trybuny były zapełnione żywiołowo reagującymi kibicami gospodarzy, to dzień później panowała cisza i było sporo wolnych miejsc. Vernon-Evans w stołecznym klubie rzadko pojawiał się na boisku, ale w niedzielę w Urmii był pierwszoplanową postacią w swojej drużynie. Piłki często trafiały do tego atakującego, a on przez długi czas był nie do zatrzymania dla podopiecznych Heynena. Zdobył w tym spotkaniu aż 31 punktów.

W pierwszym secie wyrównana walka trwała tylko na początku. Potem na kilka punktów odskoczyli Polacy, którzy nie mieli kłopotu z zapisaniem tej partii na swoim koncie. Duża w tym zasługa skuteczności w ataku Dawida Konarskiego i Artura Szalpuka.

W kolejnej odsłonie to Biało-Czerwoni musieli gonić wynik. Do wyrównania doprowadzili przy stanie 15:15. Ich błędy własne w końcówce sprawiły, że w całym meczu był remis. Nie wykorzystali piłki setowej, którą mieli przy stanie 24:23 po błędzie w kontrataku Derocco. Heynen na zmarnowaną szansę zareagował zmianą Szalpuka na Bartosza Kwolka. W trakcie tej partii zmęczenie zaczęło dawać się we znaki Vernonowi-Evansowi. W efekcie pogorszyła się jego skuteczność. Przez blok rywali przebić się nie mógł również Hoag. Od stanu 10:10 rosła przewaga Polaków, która na koniec tej partii wyniosła pięć oczek.

Vernon-Evans wrócił do dobrej dyspozycji w secie numer cztery i to on głównie odpowiadał za zdobywanie punktów w swojej drużynie. Dobrze radzili sobie w ataku także przyjmujący Biało-Czerwonych, co przełożyło się na walką punkt za punkt. Kanadyjczycy zatrzymali Konarskiego i prowadzili 22:21. Po udanej próbie Vernona-Evansa obronili pierwszą piłkę meczową. Chwilę potem, po kolejnym bloku na Konarskim, brakowało im punktu, by doprowadzić do tie-breaka. Tym razem jednak zacięta końcówka na przewagi padła łupem Polaków. Najpierw zablokowali Hoaga, a zaraz potem pomylił się Vernon-Evans. Szkoleniowiec drużyny spod znaku Klonowego Liścia Glen Hoag poprosił jeszcze o challenge, ale nie zmieniło to decyzji arbitrów.

Biało-Czerwoni po zwycięstwie nad Kanadą awansowali na szóste miejsce w tabeli LN. Do zakończenia fazy interkontynentalnej rozegrają jeszcze dwa turnieje w Europie – najpierw wystąpią w Mediolanie, a następnie w Lipsku. Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz.

Polska – Kanada 3:1 (25:20, 25:27, 25:20, 28:26)

Polska: Marcin Janusz, Karol Kłos, Dawid Konarski, Jakub Kochanowski, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Popiwczak (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik.

Kanada: James Walsh, Sharone Vernon-Evans, Lucas Van Berkel, Arthur Szwarc, Nicolas Hoag, Stephen Maar, Cameron Bann (libero) oraz Ryan Joseph Sclater, Adam Schriemer, Jason Derocco, Deanan Gyimah, Steven Marshall (libero).

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz