Polska chce być hubem biznesowym, energetycznym Europy Centralnej – Polska jako jedno z największych państw Europy Centralnej ma dużą ambicję stać się hubem, z którego będą się rozprzestrzeniały możliwości biznesowe, komunikacyjne, energetyczne – powiedział prezydent Andrzej Duda w Menlo Park podczas Polsko-Amerykańskiego Forum Nowych Technologii. Zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu forum ma na celu przedstawienie potencjału sektora technologicznego, a także umożliwienie polskim przedsiębiorstwom nawiązania kontaktów biznesowych z największymi na świecie firmami branży IT, funduszami venture capital oraz potencjalnymi partnerami z Doliny Krzemowej. Biorą w nim udział przedstawiciele takich firm jak Microsoft, Booksy czy DataWalk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

