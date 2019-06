Polska delegacja opuściła obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Delegacje Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji i Słowacji opuściły obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ze względu na “bezwarunkowe włączenie delegatów Rosji do Zgromadzenia” – poinformował wiceszef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i szef polskiej delegacji Włodzimierz Bernacki (PiS). Jak dodał, obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opuściła cała polska delegacja. Bernacki podkreślił, że opuszczenie sesji ma związek z przywróceniem Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Delegacje poinformowały – jak relacjonował Bernacki – że wracają do swoich krajów, aby skonsultować tę sytuację ze swoimi środowiskami politycznymi, rządami i resortami spraw zagranicznych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

