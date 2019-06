Polska pokonała Japonię w drodze do Chicago Polska wciąż liczy się w walce o Final Six Ligi Narodów. W pierwszym meczu ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej Biało-Czerwoni pokonali w Lipsku Japonię 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:20). Aby znaleźć się na jednym z pięciu miejsc premiowanych występem w finałowym turnieju, siatkarze Vitala Heynena potrzebują przy komplecie zwycięstw przynajmniej jednej porażki Włochów w trzech ostatnich meczach. Przed piątkowymi meczami Polacy mieli tyle samo – osiem – zwycięstw co wyprzedzający ich o jedno miejsce Włosi, ale tracili do nich cztery punkty. Pierwszym kryterium przy ustalaniu kolejności w tabeli jest jednak liczba wygranych. Dlatego też w trzech ostatnich spotkaniach Biało-Czerwoni muszą odnieść o jedno zwycięstwo więcej od zawodników z Półwyspu Apenińskiego. Japonia w tabeli Ligi Narodów zajmowała dziesiątą lokatę, ale Polakom postawiła w Lipsku trudne warunki. W pierwszym secie siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni popełnili aż dziewięć błędów z zagrywki, a mimo to zdołali wygrać partię trzema punktami. Co prawda na pierwszą przerwę techniczną Biało-Czerwoni schodzili z prowadzeniem 8:6, ale potem rywale zaczęli świetnie bronić i przyjmować. Licznymi udanymi atakami popisywał się Yuki Ishikawa. Prowadzenia 22:18 ekipa z Azji już nie roztrwoniła. W drugim secie sytuacja się odwróciła, to Japonia prowadziła 8-6, ale przewagi utrzymać nie zdołała. Zawodnicy Vitala Heynena zaczęli grać skuteczniej w ataku, a także częściej od rywali korzystać z bloku. To pozwoliło im szybko objąć bezpieczne prowadzenie i bez większych problemów wygrać drugą partię. Trzeci set był najbardziej wyrównany. Aż do stanu 22:22 ekipy walczyły punkt za punkt. W polskich barwach skutecznością w ataku imponował Aleksander Śliwka. W końcówce partii grający niezwykle dynamicznie rywale wyszli jednak na 24:22, ale nie potrafili wykorzystać dwóch piłek setowych. Przy 24:24 świetną decyzją o wzięciu challenge’u popisał się trener reprezentacji Polski. Dostrzegł on, że japoński środkowy dotknął ręką siatki i zamiast 24:25, zrobiło się 25:24. Pierwszej setowej Biało-Czerwoni nie wykorzystali, ale przy drugiej, na 27:25, byli już bezbłędni, a zwycięskim blokiem popisał się Maciej Muzaj. To właśnie dobra gra blokiem zadecydowała o zwycięstwie Polaków w trzecim oraz czwartym secie. W ostatniej partii mistrzowie świata prowadzili już 16:12, ale wówczas oddali rywalom cztery kolejne punkty. Przy remisie znów zaczęli jednak znakomicie grać blokiem, co przy skutecznym ataku zagwarantowało wygraną do 20. W sobotę, w przedostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, Polska zagra z Niemcami, a w niedzielę z Portugalczykami. Przed Biało-Czerwonymi więc – przynajmniej teoretycznie – znacznie łatwiejsze spotkania niż przed ekipą z Italii, którą w Brasilii czeka rywalizacja z Kanadyjczykami, Francuzami i gospodarzami. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, wystąpi sześć ekip. Jako jedyni pewni miejsca w nim – jako gospodarze – są Amerykanie, którzy obecnie zajmują siódmą lokatę. Jeśli drużyna z USA nie znajdzie się na koniec zmagań w fazie interkontynentalnej w szóstce, to w Final Six zagra poza nią pięć czołowych zespołów w stawce. Polska – Japonia 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:19) Polska: Marcin Komenda, Maciej Muzaj, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Damian Wojtaszek (libero) oraz Marcin Janusz, Piotr Łukasik, Bartosz Filipiak. Japonia: Akihiro Yamauchi, Yuji Nishida, Masahiro Yanagida, Masahiro Sekita, Yuki Ishikawa, Taishi Onodera, Taichiro Koga (libero) oraz Haku Ri, Tatsuya Fukuzawa, Naonobu Fujii, Issei Otake, Takashi Dekita, Naoya Takano TABELA LIGI NARODÓW 2019 1. Iran 13 11 2 35-12 33 2. Brazylia 12 11 1 35-13 30 3. Rosja 13 10 3 31-15 29 4. Francja 12 9 3 31-14 28 5. Polska 13 9 4 32-24 24 6. Włochy 12 8 4 28-16 25 7. USA 12 7 5 25-20 22 8. Argentyna 13 7 6 28-23 22 9. Kanada 12 7 5 26-22 20 10. Serbia 13 5 8 24-33 14 11. Japonia 13 5 8 21-29 14 12. Bułgaria 12 4 8 18-31 10 13. Australia 13 2 11 17-33 10 14. Niemcy 12 2 10 17-34 8 15. Portugalia 12 2 10 10-31 7 16. Chiny 13 1 12 8-36 4 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.