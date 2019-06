Polska zablokowała zapisy ws. neutralności klimatycznej do 2050 r. Zapisy wniosków końcowych ze szczytu Unii Europejskiej w Brukseli zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. Premiera Mateusza Morawieckiego miał za to spotkać “atak” ze strony Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Włochów i Holendrów. Chodzi o wnioski końcowe, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r. Nieoficjalnie wiadomo, że przeciwne wnioskom były też Czechy, Węgry i Estonia. Większość krajów członkowskich chciała, żeby obecny szczyt UE zobowiązał Komisję Europejską i radę UE do stworzenia ram transformacji, jaką Europa musi przejść, aby dojść do neutralności klimatycznej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

