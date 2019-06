Polskie siatkarki pokonały Rosję w Lidze Narodów Polskie siatkarki po pięciosetowym boju pokonały Rosjanki w spotkaniu Ligi Narodów, które zostało rozegrane w belgijskim Kortijk. Meczem ze Sborną podopieczne Jacka Nawrockiego zakończyły trzeci etap rozgrywek. Biało-Czerwone zachowały piąte miejsce. Ich awans do Final Six jest realny. Liga Narodów jest rozgrywana w ekspresowym tempie. W Belgii odbył się trzeci turniej tej edycji (w każdym po trzy spotkania). Polki zaczęły go od porażki z Serbią, dzień później – w środę – pokonały gospodynie, a już w czwartek czekało ich starcie z Rosjankami. Przed dziewiątą kolejką miały na koncie w sumie sześć wygranych, Sborna – jedną i zajmowała piętnaste miejsce w liczącej szesnaście zespołów całej stawce Ligi Narodów. Pojedynek z Polkami potwierdził, że stać je na zdecydowanie więcej. W pierwszym secie Polki imponowały zagrywką, rywalki miały wyraźne problemy z jej odbiorem. Mimo to Biało-Czerwone nie potrafiły wypracować dającej komfort kilkupunktowej przewagi. W decydującym momencie mogły liczyć jednak na Malwinę Smarzek. To jej atak ze skrzydła przesądził o wygranej. Dwie kolejne partie były jeszcze bardziej nerwowe i kończyły się grą na przewagi. Niestety padły łupem Rosjanek, które popełniały mniej błędów w decydujących momentach. W trzecim secie, w którym Polki prowadziły już nawet 9:5, skuteczność w ataku Biało-Czerwonych wyniosła zaledwie 33 procent. Na szczęście Polki szybko się ocknęły. W czwartej partii systematycznie budowały przewagę. Po przytomnej kiwce Natalii Mędrzyk było 17:10. Tym razem obyło się bez zbędnych nerwów. W decydującym momencie zaatakowała Smarzek i skończyło się wygraną do 20. W tie-breaku to Polki zdobyły pierwszy punkt dzięki skutecznej akcji blokiem Kamili Witkowskiej. Potem musiały gonić, bo do głosu doszły Rosjanki. Po zagrywce Mędrzyk odzyskały prowadzenie (7:6). Zaczęła się walka punkt za punkt. Rywalki pękły, gdy na zagrywkę weszła Marlena Pleśnierowicz. Świetnie funkcjonował nasz blok. Biało-Czerwone zdobyły sześć punktów z rzędu i wygrały 15:9. Do zakończenia rundy zasadniczej pozostało sześć meczów do rozegrania. Polki czeka jednak trudne zadanie, bowiem na dwa ostatnie turnieje przeniosą się do Azji, gdzie rywalami będą m.in. faworytki całych rozgrywek, Turcja, Stany Zjednoczone i Chiny. Celem Biało-Czerwonych było utrzymanie się w Lidze Narodów, bowiem Polska i trzy inne reprezentacje – Bułgaria, Dominikana i Belgia – mają status krajów “pływających”, czyli takich, które muszą walczyć o pozostanie w rozgrywkach. To zadanie podopieczne Jacka Nawrockiego praktycznie już wykonały. W Final Six (3-7 lipca w Nankin) wystąpi pięć najlepszych zespołów fazy zasadniczej oraz Chiny jako gospodarz. Jeśli Azjatki zajmą miejsce w pierwsze piątce, szansę otrzyma szósta drużyna. Polska – Rosja 3:2 (25:23, 24:26, 25:27, 25:20, 15:9) Polska: Marlena Pleśnierowicz, Klaudia Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek, Maria Stenzel (libero) – Olivia Różański, Martyna Grajber, Kamila Witkowska, Julia Nowicka, Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Rosja: Tatiana Romanowa, Angelina Lazarenko, Jekaterina Jefimowa, Margarita Kuryło, Ksenia Parubiec, Tatiana Jurinska, Daria Czikrizowa (libero) – Anna Kotikowa, Jekaterina Orłowa. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

