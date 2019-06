Polskie siatkarki wymęczyły zwycięstwo nad Dominikaną Polskie siatkarki są nadal o krok od awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. W środę w koreańskim Boryeong Biało-Czerwone zafundowały kibicom dreszczowiec, na szczęście zakończony zwycięstwem – 3:2 z Dominikaną. Po niezwykle ważnej, wtorkowej wygranej 3:1 z Japonkami, siatkarki Jacka Nawrockiego by zakwalifikować się do turnieju finałowego, musiały pokonać niżej sklasyfikowanych przeciwników – w środę Dominikanę oraz w czwartek Koreę Południową. Pierwszy warunek został spełniony, choć łatwo nie było. Biało-Czerwone dominowały w starciu z Dominikankami od samego początku. Pierwszego seta wygrały do 18, a drugiego do 20. W trzecim prowadziły już 22:18, ale błędy w ataku naszych zawodniczek spowodowały, że to rywalki cieszyły się z wygranej w tej partii – 25:23. Problemy z koncentracją, a zwłaszcza na przyjęciu pojawiły się również w czwartym secie. Po udanej akcji tradycyjnie najlepszej w naszych szeregach Malwiny Smarzek Polki objęły prowadzenie 7:2. Zamiast jednak spokojnie iść za ciosem, Bethania de la Cruz natchnęła zespół z Karaibów. W efekcie Dominikanki szybko wróciły do gry. Mało tego, końcówka bezapelacyjnie należała do nich, stąd wygrana do 22. Zwycięzcę miał wyłonić tie-break. W nim w końcu zaczął funkcjonować polski blok. Biało-Czerwone na przerwę techniczną schodziły, prowadząc czterema punktami. W końcówce jednak znów nerwy. Było już 14:11 dla Polek, ale za chwilę 14:15 dla Dominikanek. Na szczęście więcej zimnej krwi miał nasz zespół, a zwłaszcza Magdalena Stysiak. Zwycięstwo 17:15 stało się faktem. Pewny udział w Final Six, który odbędzie się w chińskim Nankin (3-7 lipca), ma już pięć reprezentacji. W ubiegłym tygodniu prawo gry zapewniły sobie Włoszki oraz Turczynki. Po wtorkowych meczach awansowały także Brazylijki i Amerykanki, a Chinki jako gospodarz, miały w nim udział zagwarantowany “z urzędu”. Polska – Dominikana 3:2 (25:18, 25:20, 23:25, 22:25. 17:15) Polska: Smarzek (34), Stysiak (23), Grajjber (9), Kąkolewska (7), Efimienko-Młotkowska (5), Nowicka (4), Stenzel 9libero) oraz Witkowska (4), Alagierska (1), Mędrzyk i Różański Dominikana: De La Cruz De Pena (19), Gonzalez (14), Rivera (12), Eve Mejia (9), Arias Perez (5), Marte Frica (2), Rodriguez Y. (libero) oraz Martinez J. (13), Rodriguez M., Perez Flores, Martinez L. (libero) i Peña Isabel. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

