Pomnik TOLERANCJI w Szczecinie W Szczecinie odsłonięto niedawno, w czasie tegorocznych Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich, Pomnik Tolerancji. Szczecin stał się drugim miastem w Polsce, po Wrocławiu, który ma taki pomnik. Odsłonięto go na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Energetyków. Jest uważany za symbol współpracy ekumenicznej i kulturowej. Ta strzelista, 6 metrowa stalowa kolumna, wypełniona została czerwonym szkłem. Projekt „Sieć Tolerancji” powstał w Niemczech w Wiesbaden. Jego impulsem była Deklaracja Zasad Tolerancji ogłoszona i podpisana przez państwa członkowskie UNESCO 16 listopada 1995 r. Odsłonięcie „Pomnika Tolerancji” to część tegorocznych Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. Pomysłodawcą pomnika jest Karl-Martin Hartmann, niemiecki artysta mieszkający w Wiesbaden. Takie same monumenty z czerwonego szkła mające formę słupa z wypisanymi cytatami o tolerancji, stoją już w 25 miastach świata – m.in. w Izraelu, USA, Holandii oraz Niemczech. Według autora pomnika ta sieć jest świadectwem gotowości do bycia tolerancyjnym, łączy miejsca i ludzi, którzy wyrażają chęć wspólnego działania na rzecz rozpowszechniania idei tolerancji. Pomnik przyciąga wzrok. Ma skłaniać do refleksji i zachęcać do „bycia tolerancyjnym” wobec innych. Odsłonięcie tego pomnika jest ważnym i radosnym świętej naszej parafii – mówił ks. Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej. – Dobre relacje polsko-niemieckie są dla nas jak świeże powietrze, którym chcemy oddychać. Podczas wystąpień gości padło dużo słów o tolerancji, która jest „częścią chrześcijańskiego dziedzictwa i składnikiem chrześcijańskiej moralności”. Tolerancja jest fundamentem wspólnoty europejskiej. Dzięki niej szanujemy i akceptujemy inność – mówił Wojciech Dorżynkiewicz, radny sejmiku wojewódzkiego. – Czasami inność budziła złość i była przyczynkiem do sporów i wojen. Dzisiaj musimy tolerancję kierować do mniejszości. Patron Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich Dietrich Bonhoeffer był jednym z największych niemieckich myślicieli XX w. W szczecińskich Zdrojach w latach 1935- 1937 prowadził podziemne Seminarium Kaznodziejskie, zamknięte przez gestapo. Został stracony w roku 1945 za udział w spisku przeciwko Hitlerowi. Pomnik został ufundowany przez Fundację „Sieć Tolerancji”. Notował i fotografował Leszek Wątróbski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Leszek Wątróbski Search

