Portugalia pierwszym triumfatorem Ligi Narodów Portugalia pokonała w Porto Holandię 1:0 (0:0) w finale pierwszej edycji Ligi Narodów. Bramkę na wagę triumfu w nowych rozgrywkach zdobył Goncalo Guedes. Portugalczycy w niedzielny wieczór wyglądali na zespół znacznie dojrzalszy i – co jest prawdą – bardziej doświadczony. Mistrzowie Europy potwierdzili, że panują na kontynencie w pełni zasłużenie. Od pierwszej do ostatniej minuty drużyna prowadzona przez Fernando Santosa kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku. Genialnie zagrała formacja defensywna jego drużyny. Rywale długo nie potrafili strzelić celnie na bramkę. Dość powiedzieć, że w 87. minucie statystyka prezentowała się zdecydowanie na korzyść Portugalii. Holendrzy mieli na koncie tylko jeden celny strzał na bramkę, podczas gdy mistrzowie Europy niepokoili bramkarza rywali Jaspera Cillessena aż sześciokrotnie. W zasadzie dzięki bardzo dobrej postawie holenderskiego bramkarza do 60. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Ale jego bastion między słupkami wreszcie padł, kiedy strzałem zza pola karnego pokonał go Goncalo Guedes. Bramkarz Oranje zdołał co prawda zareagować, ale piłka po strzale portugalskiego pomocnika przeszła mu po rękawicy. Cillessen był wyraźnie wściekły, że miał piłkę na ręku, a ta i tak wpadła do siatki. Inna sprawa, że na to trafienie Portugalczycy wyraźnie zasłużyli. Strzelec też nie był przypadkowy. Guedes w ostatnich ośmiu meczach w drużynie narodowej strzelił trzy gole i miał dwie asysty. Nawet po stracie gola Holendrzy nie potrafili jakoś zdecydowanie przycisnąć. Niby przedostawali się pod pole karne, lecz nie potrafili sklecić akcji. Do dwóch niezłych sytuacji doszedł Memphis Depay, ale dobrze zachował się przy obu sytuacjach bramkarz Rui Patricio. Portugalczycy byli bardzo dobrzy przez cały mecz w wybijaniu rywali z rytmu. Holendrzy mieli co prawda nieznacznie lepsze posiadanie piłki, jednak rywale oddali aż 19 strzałów. Zwycięstwo mistrzów Europy nie podlegało dyskusji. Triumfator pierwszej edycji Ligi Narodów, wliczając wcześniejsze bonusy, otrzyma łącznie 10,5 mln euro (plus okazałe srebrne trofeum o wysokości 71 cm). Reprezentacja Anglii zajęła trzecie miejsce w pierwszej w historii edycji Ligi Narodów. Wyspiarze pokonali po rzutach karnych Szwajcarię 6:5. Po 120 minutach mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Bohaterem Anglików został bramkarz Jordan Pickford. Portugalia – Holandia 1:0 (0:0) Goncalo Guedes (60) Sędzia: Alberto Undiano Mallenco (Hiszpania) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

