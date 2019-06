Pożary od uderzeń piorunów, niszczycielski wiatr W czwartek w kilku regionach kraju przeszły nawałnice. Strażacy odnotowali ponad 160 zgłoszeń. W Łobżenicy w województwie wielkopolskim w dach domu uderzył piorun. Ewakuowano sześć osób, w tym dwoje dzieci. W Łodzi – prawdopodobnie od pioruna – zapalił się magazyn. Ewakuowano ponad 450 osób. W położonym w województwie pomorskim Kwidzynie rozszalała się burza gradowa. Dla Kwidzyna Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już wcześniej ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Burze występują obecnie w kilku miejscach w całej Polsce, sytuacja jest jednak dynamiczna i szybko się zmienia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.