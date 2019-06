Premier milioner – oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego Miliony na koncie, nieruchomości oraz uprawnienia do akcji banku – to główne składniki majątku premiera Mateusza Morawieckiego. W piątek opublikowano oświadczenie majątkowe szefa rządu. Oświadczenie majątkowe Prezesa Rady Ministrów zostało złożone według stanu na 31 grudnia 2018 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

