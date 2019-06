Prezydenci Duda i Trump podpisali porozumienie W Polsce będzie więcej amerykańskich żołnierzy, a polscy piloci mają latać samolotami F-35. To główne elementy rozmów prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Wróciła też kwestia zniesienia wiz do USA. Współpraca wojskowa była centralnym punktem rozmów prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy w Białym Domu. Politycy podpisali deklarację polityczną, która finalizuje wielomiesięczne negocjacje o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Nie jest to jeszcze ostateczna umowa międzynarodowa, lecz ważny krok w stronę jej zawarcia, co wymagało będzie jeszcze ratyfikowania przez Kongres. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

