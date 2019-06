Prezydent do kalifornijskiej Polonii: dziękuję za wspaniałe świadectwo polskości – Dziękuję za podtrzymywanie polskości i za wspaniałą postawę jako Polaków, którzy tu w Kalifornii reprezentują polskość, dając świadectwo tego, skąd jesteśmy i jacy jesteśmy – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Polonią w San Jose. Prezydent wraz z pierwszą damą około południa miejscowego czasu wzięli udział w mszy św. w polskim kościele św. Brata Alberta w San Jose. Po nabożeństwie para prezydencka spotkała się z mieszkającymi w Kalifornii Polakami WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

