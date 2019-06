Prezydent Duda skierował nowelizację kodeksu karnego do trybunału Przyłębskiej Prezydent Andrzej Duda nie podpisał nowelizacji Kodeksu karnego, gdyż ma wątpliwości związane z jego konstytucyjnością. Skierował projekt do trybunału kierowanego przez Julię Przyłębską. Przeciwko pospiesznie uchwalonej nowelizacji Kodeksu karnego protestowali prawnicy. Wskazywali, że zmiany w ustawie są sprzeczne z Konstytucją RP. Szefowie katedr prawa, profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy – w sumie 158 osób – wysłało wniosek do prezydenta Dudy z apelem o to, by nie podpisywał nowelizacji, która w ich opinii wywoła chaos prawny, w tym przedawnienie wielu przestępstw. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.