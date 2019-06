Prezydent Gdańska chciała zaprosić Morawieckiego do okrągłego stołu. Zablokowali ją ochroniarze Premier Mateusz Morawiecki przybył dziś do Gdańska, by wziąć udział w konferencji z okazji rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II organizowanej przez „Solidarność”. Z okazji próbowała skorzystać prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, która chciała go zaprosić do rozmów przy okrągłym stole. Premier nie zareagował, a pani prezydent nie mogła nawet do niego podejść. Okrągły stół ustawiono przy Europejskim Centrum Solidarności z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Tuż przed wizytą Morawieckiego konferencję przy ECS zorganizowała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.