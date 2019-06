Proboszcz z Pawonkowa zawieszony w obowiązkach Proboszcz parafii św. Katarzyny w Pawonkowie (Śląskie), któremu prokuratura przedstawiła zarzuty o charakterze seksualnym, został zwieszony w obowiązkach duszpasterskich – podała gliwicka kuria. Jak podała w poniedziałek prokuratura, Waldemar C. – ksiądz z Pawonkowa w powiecie lublinieckim – został zatrzymany, a następnie aresztowany pod zarzutem przestępstw o charakterze seksualnym, m.in. dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej. “Z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Po otrzymaniu tej informacji została niezwłocznie wszczęta procedura kościelna, zaś proboszcz parafii został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich” – głosi komunikat zamieszczony na stronie Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

