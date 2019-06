Prokurator ma prześwietlić fundację Rydzyka Założona przez ojca Tadeusza Rydzyka fundacja Lux Veritatis nie chciała udostępnić członkom stowarzyszenia Watchdog informacji o swojej działalności, więc ci donieśli na nią do prokuratury. Mimo że śledczy nie bardzo chcieli podjąć sprawę, sąd postanowił, że muszą się jej dokładnie przyjrzeć. Polskie przepisy nakazują instytucjom publicznym odpowiadać na pytania dziennikarzy i udostępniać dane nt. publicznych wydatków, lecz od czasów dojścia do władzy PiS te prawa były wielokrotnie gwałcone. Rząd i podległe mu instytucje mnóstwo razy dawały do zrozumienia, że nie mają zamiaru przestrzegać tych przepisów, zwłaszcza jeśli chodzi o niewygodne dla nich informacje. Przez to spora część nakładów płynących na rzecz podmiotów związanych z toruńskim redemptorystą była i nadal jest owiana tajemnicą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

