Prokuratura zbada, czy arcybiskup krył pedofilów Olsztyńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie metropolity warmińskiego arcybiskupa Józefa Górzyńskiego – informuje "Gazeta Wyborcza". Śledczy chcą zweryfikować doniesienia medialne, z których wynika, że hierarcha miał kryć księży-pedofilów. To może być pierwszy tak poważny efekt filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w polskim Kościele. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" w Olsztynie prokuratura przyjęła zawiadomienie od lokalnej działaczki Wiosny o możliwości popełnienia przestępstwa przez metropolitę warmińskiego arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.

