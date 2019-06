Przemowy Elżbiety II i Donalda Trumpa nt. relacji brytyjsko-amerykańskiej Brytyjska królowa Elżbieta II i prezydent USA Donald Trump podkreślili wczoraj wieczorem w swych przemowach podczas uroczystego bankietu w Pałacu Buckingham znaczenie i głębię relacji brytyjsko-amerykańskich. Głowy obu państw – Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych – zabrały głos na początku uroczystej kolacji wieńczącej pierwszy dzień wizyty państwowej Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii przed środowymi obchodami 85. rocznicy lądowania aliantów w Normandii w Portsmouth. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

