Przerażający wypadek na promie w Quebecu – OBEJRZYJ Do przerażającego wypadku doszło na promie w Tadoussac w Quebecu. Rozpędzony pojazd turystyczny RV, nie mogąc wyhamować, przeskoczył przez rampę i wylądował na pokładzie odpływającego od brzegu promu. Kierowca RV, 40-letni Eric Belec, zmarł wieczorem w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń, podczas gdy 40-letnia pasażerka jest w stanie krytycznym. Nikt na pokładzie promu nie został ranny. Wypadek na molo w Tadoussac, około 250 kilometrów na północny wschód od Quebec City, wstrzymał na kilka godzin przeprawy promowe do Baie-Sainte-Catherine. Prom kursuje 24 godziny na dobę przez cały rok przewożąc pasażerów i pojazdy przez rzekę Saguenay. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.