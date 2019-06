Przestańcie już mówić o „niemieckości” Gdańska Już ponad 660 osób – w tym profesorowie ISP PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej – podpisało się pod listem, w którym sprzeciwiają się państwowemu zawłaszczaniu Westerplatte i dyskredytowaniu Gdańska z powodu jego rzekomej „niemieckości”. „Z tymi zarzutami nieustannie spotykał się śp. prezydent Paweł Adamowicz, ale nic się po jego śmierci nie zmieniło” – twierdzą autorzy pisma. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

