Raport o wolności mediów na świecie. Oceniono też Polskę Wczoraj został opublikowany raport o wolności mediów w 2019 r. Zdaniem autorów, w trakcie ostatniej dekady wolność środków masowego przekazu została ograniczona na całym świecie, co więcej – pojawiły się nowe zagrożenia dla wolności mediów i swobody słowa. Polskie media w pięciostopniowej skali otrzymały “trójkę”. Od 1973 roku Freedom House publikuje klasyfikację państw pod względem poszanowania swobód obywatelskich “Freedom in the World”, zwaną “mapą wolności”. W raporcie zwrócono uwagę na ograniczenia wolności mediów na Węgrzech i w Serbii. Nie zabrakło też wątku polskiego. Oprócz wzrastającej kontroli mediów przez rządy, wśród nowych zagrożeń wymieniono m.in. nieustanne atakowanie mediów przez władze w krajach demokratycznych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.