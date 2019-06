Raptors Toronto wygrali w Oakland Jeden Stephen Curry to za mało. Koszykarz Golden State Warriors dwoił się i troił w trzecim meczu finału NBA, pobił swój rekord punktowy, jeśli chodzi o play-offy, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa z Toronto. Raptors wygrali na wyjeździe 123:109 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 2-1. Lider Wojowników zakończył mecz z 47 punktami. Meczu z taką zdobyczą w play-offach jeszcze w swojej karierze nie miał. Środowy rekord wolałby z pewnością zamienić na zwycięstwo. Ale bez trzech innych czołowych zawodników o wygraną Wojownikom było niezwykle trudno. Do kontuzjowanego wcześniej Kevina Duranta, po drugim spotkaniu dołączyli DeMarcus Cousins, a zwłaszcza Klay Thompson. W trzecim meczu gospodarze prowadzili tylko raz – 5:4 na początku spotkania. Dinozaury miały wszystko pod kontrolą. Pierwszą i trzecią kwartę zakończyły zdobyciem 36 punktów. Chociaż jeszcze na początku czwartej było tylko siedem punktów różnicy, Toronto włączyło kolejny bieg i uciekło rywalom na bezpieczny dystans. Ostatecznie stanęło na 14-punktowej różnicy. Siłą Raptors była przede wszystkim gra zespołowa. Pierwsza piątka zdobyła aż 106 ze 123 punktów. Najskuteczniejszy był autor 30 – Kawhi Leonard. Do 23 “oczek” Kyle Lowery dołożył dziewięć asyst. Z kolei Danny Green był najlepszy, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty – sześć celnych, a Serge Ibaka w statystyce “bloki”. Wykonał ich sześć. – Musimy po prostu trzymać się planu, kontynuować pracę, grać twardo i trzymać poziom – stwierdził Lowery. Spory ból głowy ma za to trener Warriors Steve Kerr. Pierwszy raz od 2016 roku jego zespół przegrał dwa mecze w serii finałowej. Czwarte spotkanie odbędzie się w piątek wieczorem, także w Oakland. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.