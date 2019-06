Ratowała migrantów na morzu. Grozi jej 20 lat więzienia 35-letnia Niemka Pia Klemp, która była kapitanem statku na Morzu Śródziemnym, może trafić do włoskiego więzienia na 20 lat. Kobieta może odpowiedzieć za rzekomą współpracę z przemytnikami podczas ratowania migrantów, którzy próbowali dostać się do Włoch. Łódź kobiety została skonfiskowana w 2017 roku. Obrońcy Niemki twierdzą, że kobieta osobiście uratował setki osób na morzu. Innego zdania są włoskie władze, które utrzymują, że Klemp zmawiała się na morzu z przemytnikami. Zdjęcia zaprezentowane przez oficerów przedstawiają handlarzy ludźmi, którzy “eskortują” statki płynące na miejsce spotkań. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

